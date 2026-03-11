España arrolla a Nueva Zelanda en su estreno en el PreMundial
- La selección femenina de baloncesto inició su camino hacia el Mundial con una holgada victoria (99-50)
- Senegal - España, jueves a las 19:00h en Teledeporte y RTVE Play
La selección española femenina venció a Nueva Zelanda en su primer encuentro en el PreMundial de baloncesto que se está disputando en Puerto Rico. El equipo dirigido por Miguel Méndez fue muy superior a su rival y anotó su primer triunfo en su casillero.
Megan Gustafson, con 20 puntos, fue la gran figura de la victoria de España ante un combinado oceánico que solo opuso resistencia en los primeros compases del choque.
España se repone de un inicio dubitativo
El equipo entrenado por Miguel Méndez empezó fallón en el Coliseo José Miguel Agrelot de la capital puertorriqueña y encajó un parcial de 2-6, pero María Conde y el resto de la unidad 'B' se pusieron pronto las pilas. La defensa con ellas mejoró y a la larga aumentó la producción ofensiva dentro de la 'pintura'.
A raíz de eso remontó España y una canasta de Conde desde la esquina puso el 20-9 en el marcador a 29.3 para acabar el primer periodo. Aunque ahí la seleccionadora neozelandesa pidió tiempo muerto, la dinámica siguió al inicio del siguiente periodo gracias a Iyana Martín y Megan Gustafson.
La selección entrenada por Natalie Hurst acusó su endeblez atrás y su falta de puntería de cara al aro, a excepción de Tegan Graham. Las otras integrantes del quinteto titular, como Rebecca Pizzey, apenas aportaban puntos. España se despegó con el acierto en sus lanzamientos de Helena Pueyo y de Raquel Carrera junto a las asistencias de María Araújo.
Gustafson lidera a la selección hacia el primer triunfo en el PreMundial
Para colmo de Nueva Zelanda, Pizzey cometió su cuarta falta personal a los 18 segundos de haber regresado del descanso (47-22) y eso menguó las rotaciones de Hurst para el poste bajo, así que Gustafson sacó provecho de ello bregando. Además, estrenaron su casillero de puntos Elena Buenavida, Mariona Ortiz, Aina Ayuso y Paula Ginzo, en conexión con Maite Cazorla.
“Puedes tirarla que la va a meter igual.— Teledeporte (@teledeporte) March 11, 2026
¡CANASTÓN para el 2+1 de Megan Gustafson! #FIBAWWC
🇪🇸🇳🇿 España-Nueva Zelanda, en DIRECTO en Teledeporte y https://t.co/RKNVNM7i6k pic.twitter.com/QuecvukmPq“
Como muestra de la clara superioridad española, Araújo coló un triple esquinado para situar el 67-29, quedando aún 4:30 hasta terminar un tercer cuarto de intercambio de canastas con escasa incertidumbre. Estaba siendo un recital de España en ataque y un buen ejercicio de presión defensiva.
Con un severo 77-36 se llegó al minuto 30, dando paso a un cuarto cuarto sin historia e ideal para que España dosificase su minutaje. En frente, Sharne Robati había destacado en la anotación, pero nadie más cogió las riendas y el reloj se consumió sin casi interrupciones.
Gracias a su victoria de paliza y sin sobresaltos, España afrontará este jueves contra Senegal su segundo partido del Premundial con una actitud al alza. El partido podrá verse desde las 19:00h en Teledeporte y RTVE Play.