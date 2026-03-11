España arrolla a Nueva Zelanda en su estreno en el PreMundial

La selección española femenina venció a Nueva Zelanda en su primer encuentro en el PreMundial de baloncesto que se está disputando en Puerto Rico. El equipo dirigido por Miguel Méndez fue muy superior a su rival y anotó su primer triunfo en su casillero.

Megan Gustafson, con 20 puntos, fue la gran figura de la victoria de España ante un combinado oceánico que solo opuso resistencia en los primeros compases del choque.

España se repone de un inicio dubitativo El equipo entrenado por Miguel Méndez empezó fallón en el Coliseo José Miguel Agrelot de la capital puertorriqueña y encajó un parcial de 2-6, pero María Conde y el resto de la unidad 'B' se pusieron pronto las pilas. La defensa con ellas mejoró y a la larga aumentó la producción ofensiva dentro de la 'pintura'. A raíz de eso remontó España y una canasta de Conde desde la esquina puso el 20-9 en el marcador a 29.3 para acabar el primer periodo. Aunque ahí la seleccionadora neozelandesa pidió tiempo muerto, la dinámica siguió al inicio del siguiente periodo gracias a Iyana Martín y Megan Gustafson. La selección entrenada por Natalie Hurst acusó su endeblez atrás y su falta de puntería de cara al aro, a excepción de Tegan Graham. Las otras integrantes del quinteto titular, como Rebecca Pizzey, apenas aportaban puntos. España se despegó con el acierto en sus lanzamientos de Helena Pueyo y de Raquel Carrera junto a las asistencias de María Araújo.