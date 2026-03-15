España sella el billete al Mundial de 2027 tras ocho años de ausencia con un aplastante triunfo ante Puerto Rico

Han pasado ocho años del bronce logrado por España en el Mundial de baloncesto 2018, último partido que ha disputado en la gran cita intercontinental. Su ausencia en el Mundial de 2022 supuso el fin de una generación dorada, pero a veces dar un paso atrás ayuda a dar dos adelante.

El Premundial de Puerto Rico no solo está sirviendo para asegurar el billete al torneo que se celebrará en Alemania en 2027, si no también para dar un golpe sobre la mesa de que el Eurobasket 2025 va a ser la primera medalla de muchas jugadores que han irrumpido con tanta fuerza que han derribado y derribarán muchas puertas en muy poco tiempo.

España 'hace aburrido' otro partido a base de acierto Si bien hace dos años en París 2024 Puerto Rico llevó al límite a España, ganando en el último segundo con dos tiros libres, el mérito de las de Méndez fue hacer parecer a las boricuas del nivel de Nueva Zelanda y Senegal, primeras rivales de las españolas en este Premundial. La selección femenina de baloncesto, a cuartos de final de París 2024 con una victoria agónica ante Puerto Rico Si de alguna forma se puede definir los primeros 20 minutos de España es con la palabra 'acierto'. Salió en el quinteto inicial Awa Fam, cuyos dos primeros tiros fueron dos triples que abrieron mucho el campo a las visitantes. Se sentó la pívot de Valencia Basket y apareció Megan Gustafson, que anotó 14 puntos (también con dos triples) en un abrir y cerrar de ojos. “Las pívots, a ritmo de triple.



¡Dos para Awa Fam y dos para Megan Gustafson en este inicio de segundo cuarto! #FIBAWWC



🇪🇸🇵🇷 España, más cerca del Mundial de baloncesto en Teledeporte y @rtveplay pic.twitter.com/SWRp6hVL4E“ — Teledeporte (@teledeporte) March 15, 2026 Pueyo, Iyana, Cazorla y Conde también se apuntaron a la fiesta desde el 6,75m para romper el partido al llegar a mitad de choque (23-53, m.20). Pero más allá del acierto, lo que dejó España es un ritmo vertiginoso, baloncesto moderno y valiente que potencia a una selección que ya no solo quiere destacar en categorías inferiores si no que quiere llevar ese éxito a la absoluta.