España sella el billete al Mundial de 2027 tras ocho años de ausencia con un aplastante triunfo ante Puerto Rico
- La selección rompió el partido gracias al acierto exterior, con nueve triples anotados al descanso
- España - Italia, domingo a las 22h. en Teledeporte y RTVE Play
Han pasado ocho años del bronce logrado por España en el Mundial de baloncesto 2018, último partido que ha disputado en la gran cita intercontinental. Su ausencia en el Mundial de 2022 supuso el fin de una generación dorada, pero a veces dar un paso atrás ayuda a dar dos adelante.
El Premundial de Puerto Rico no solo está sirviendo para asegurar el billete al torneo que se celebrará en Alemania en 2027, si no también para dar un golpe sobre la mesa de que el Eurobasket 2025 va a ser la primera medalla de muchas jugadores que han irrumpido con tanta fuerza que han derribado y derribarán muchas puertas en muy poco tiempo.
España 'hace aburrido' otro partido a base de acierto
Si bien hace dos años en París 2024 Puerto Rico llevó al límite a España, ganando en el último segundo con dos tiros libres, el mérito de las de Méndez fue hacer parecer a las boricuas del nivel de Nueva Zelanda y Senegal, primeras rivales de las españolas en este Premundial.
Si de alguna forma se puede definir los primeros 20 minutos de España es con la palabra 'acierto'. Salió en el quinteto inicial Awa Fam, cuyos dos primeros tiros fueron dos triples que abrieron mucho el campo a las visitantes. Se sentó la pívot de Valencia Basket y apareció Megan Gustafson, que anotó 14 puntos (también con dos triples) en un abrir y cerrar de ojos.
“Las pívots, a ritmo de triple.— Teledeporte (@teledeporte) March 15, 2026
¡Dos para Awa Fam y dos para Megan Gustafson en este inicio de segundo cuarto! #FIBAWWC
🇪🇸🇵🇷 España, más cerca del Mundial de baloncesto en Teledeporte y @rtveplay pic.twitter.com/SWRp6hVL4E“
Pueyo, Iyana, Cazorla y Conde también se apuntaron a la fiesta desde el 6,75m para romper el partido al llegar a mitad de choque (23-53, m.20). Pero más allá del acierto, lo que dejó España es un ritmo vertiginoso, baloncesto moderno y valiente que potencia a una selección que ya no solo quiere destacar en categorías inferiores si no que quiere llevar ese éxito a la absoluta.
España mide los ritmos en la segunda parte con Italia y USA en el frente
La selección empezó el tercer cuarto consciente de la cantidad de esfuerzos que ha de hacer en pocos días, incluido un partido ante Italia en menos de 24 horas, sumado a la gran prueba de fuego que es hacer frente a la todopoderosa Estados Unidos el martes 17 como cierre a este Premundial.
El acierto empezó a bajar desde el exterior, especialmente por una Megan Gustafson que abusó de ese arte (1 de 4 en triples en 5 minutos en cancha en el tercer cuarto). La 'segunda unidad', por llamarla de alguna manera, dio algo más de vida a la selección. Iyana Martín con su hiperactividad llevaba la renta a los 40 puntos tras otro triple (71-31, m.28).
Puerto Rico, desesperada por la superioridad de España, comenzó a pegar quizá de más. La selección entraba en bonus muy rápido, aunque los árbitros dejaron de pitar algún contacto producto de la diferencia y de la energía del público local, que no dejaba de gritar. La principal noticia para España en estos últimos 10 minutos era no sumar incidencias a la baja de Elena Buenavida por unas molestias, algo que parece que salió a la perfección.
El último cuarto fue mucho más trabado, pero el choque ya estaba visto para sentencia. El acierto de España desapareció y las puertorriqueñas subieron aún más el nivel de contactos en defensa, complicando que las de Méndez anotasen puntos que no fuesen desde el tiro libre. De los 75 puntos en tres cuartos, España se quedó en el 91-52 final, bajando sus guarismos pero sin desmerecer un partido casi perfecto de una selección que confirma su regreso a un Mundial ocho años después.