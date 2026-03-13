Víctor Font, candidato a la presidencia del Barça: "Laporta ha hecho cosas bien, pero lo que es inaceptable es mentir"
- El candidato a las elecciones del FC Barcelona ha sido entrevistado en TVE
- Font ha acusado a Laporta, su rival en las urnas el domingo, de mentir a todos los socios
Uno de los dos candidatos a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, ha criticado, en una entrevista en TVE, que el expresidente y ahora también candidato, Joan Laporta, esté mintiendo a los socios sobre las obras del Camp Nou y otros puntos estratégicos del club.
"Lo peor que ha hecho es mentir. Yo siempre digo que cualquier gobernante hace cosas bien y hace cosas mal, y Laporta también ha hecho cosas bien durante este mandato, pero lo que es inaceptable es mentir. Lo que es inaceptable es hacer una selección para una constructora para la obra más importante del club y decir que se hace por criterios económicos, cuando está siendo la obra más cara y más lenta de la historia, con lo cual no sabemos si los técnicos descartaron esta opción, ¿por qué se seleccionó?", ha asegurado el candidato a la presidencia culé en una entrevista en RTVE.
"Por qué se nos dice que New Era Visionary Group es un líder mundial en telecomunicaciones y que por eso se le selecciona como partner de telecomunicaciones; se falta a la verdad porque es una empresa de nueva creación muy opaca, con gente muy extraña detrás que genera muchísimas suspicacias", ha continuado con su crítica Víctor Font, que este domingo se medirá a Laporta en las elecciones a la presidencia del club azulgrana.
"Cuando se nos dice que no inscribimos, que no estamos en el uno a uno porque no queremos, se nos está faltando a la verdad. Cuando se nos dice que para el 125 aniversario tendremos un Camp Nou con 160 mil espectadores, se nos está faltando a la verdad porque se nos dijo que esto pasaría en el Gamper y tampoco pasó", ha continuado Font sobre lo que él considera son "las mentiras" del ahora expresidente Laporta.
La alternativa a la que ha sido hasta hace un mes la dirección del Barcelona ha resaltado la importancia de "tener gobernantes que digan la verdad". "El socio merece tener gobernantes que puedan hacer las cosas bien y puedan hacer las cosas mal, pero lo que no puede tener es socios que no digan la verdad".
Ensalza la figuara de Xavi Hernádez
Víctor Font ha resaltado la figura del exentrenador y exjuador del FC Barcelona, Xavi Hernández, quien ha criticado abiertamente a Laporta esta misma semana y al que también ha acusado de mentir al barcelonismo.
"Xavi es uno de los barcelonistas más importantes de la historia del club. Es una persona independiente, adulta, que cree que hace lo mejor para el club que él quiere. Si hay una cosa que Xavi prioriza, ahora que no tiene ningún interés en volver al club, es el amor por el club. Si los 30 directivos que han salido contaran la verdad, el señor Laporta no podría volver a presentarse a las elecciones", ha desvelado el candidato.
Víctor Font también ha destacado que si ganan las elecciones del domingo, el alemán Hansi Flick, el entrenador del primer equipo, continuará al frente del banquillo y se le ofrecerá una renovación.
"No solo esta asegurada la continuidad de Hansi Flick, sino que tendrá la estabilidad que necesita porque podrá inscribir jugadores y sabrá que no se le van a marchar, como Íñigo Martínez a dos semanas de empezar la temporada, que podrá tener acceso a Haaland, que estamos negociando hoy en día. Gracias a esto, si ganamos, podremos ampliar el contrato de Hansi Flick", ha apostillado.
"El domingo, el socio va a elegir qué Barça quiere, ante dos modelos de Barça muy diferentes. El socio prefiere un Barça opaco, que engaña a sus socios y socias, que vive alejado de su masa social, o quiere un Barça transparente que no reparte carnés de mal o buen barcelonista. En definitiva, el socio tiene que elegir entre un Barça limitado o uno imparable", ha concluido el candidato a la presidencia del FC Barcelona.