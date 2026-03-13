Víctor Font, candidato a la presidencia del Barça: "Laporta ha hecho cosas bien, pero lo que es inaceptable es mentir"

Uno de los dos candidatos a la presidencia del FC Barcelona, Víctor Font, ha criticado, en una entrevista en TVE, que el expresidente y ahora también candidato, Joan Laporta, esté mintiendo a los socios sobre las obras del Camp Nou y otros puntos estratégicos del club.

"Lo peor que ha hecho es mentir. Yo siempre digo que cualquier gobernante hace cosas bien y hace cosas mal, y Laporta también ha hecho cosas bien durante este mandato, pero lo que es inaceptable es mentir. Lo que es inaceptable es hacer una selección para una constructora para la obra más importante del club y decir que se hace por criterios económicos, cuando está siendo la obra más cara y más lenta de la historia, con lo cual no sabemos si los técnicos descartaron esta opción, ¿por qué se seleccionó?", ha asegurado el candidato a la presidencia culé en una entrevista en RTVE.

"Por qué se nos dice que New Era Visionary Group es un líder mundial en telecomunicaciones y que por eso se le selecciona como partner de telecomunicaciones; se falta a la verdad porque es una empresa de nueva creación muy opaca, con gente muy extraña detrás que genera muchísimas suspicacias", ha continuado con su crítica Víctor Font, que este domingo se medirá a Laporta en las elecciones a la presidencia del club azulgrana.

01.24 min Cruce de acusaciones entre Joan Laporta y Víctor Font

"Cuando se nos dice que no inscribimos, que no estamos en el uno a uno porque no queremos, se nos está faltando a la verdad. Cuando se nos dice que para el 125 aniversario tendremos un Camp Nou con 160 mil espectadores, se nos está faltando a la verdad porque se nos dijo que esto pasaría en el Gamper y tampoco pasó", ha continuado Font sobre lo que él considera son "las mentiras" del ahora expresidente Laporta.

La alternativa a la que ha sido hasta hace un mes la dirección del Barcelona ha resaltado la importancia de "tener gobernantes que digan la verdad". "El socio merece tener gobernantes que puedan hacer las cosas bien y puedan hacer las cosas mal, pero lo que no puede tener es socios que no digan la verdad".