Joan Laporta, a RTVE: "Sería una temeridad elegir a Víctor Font, es un tecnócrata escondido detrás de un excel"
- El candidato a la presidencia del FC Barcelona ha defendido su gestión y calificado de "decepción" el proyecto rival
- Laporta anima a que los socios se animen a votar pro él este domingo para "vivir los mejores años de nuestra vida"
El candidato a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta, ha sido contundente en una entrevista con TVE al hablar sobre Víctor Font, su rival en los comicios que se celebran este domingo 15 de marzo al calificarle como "un tecnócrata que está escondido detrás de un excel", y alerta de la "temeridad" de apostar por él defendiendo su gestión al frente del club tras haber construido "un campo nuevo, construir un equipo ganador y sanear las cuentas"
Decpcionado con Xavi Hernández por haberse dejado utilizar por Font, al igual de Mateu Alemany, al acusarle a él de haber frustrado el regreso de Leo Messi al Barça en 2023, Laporta se reafirma en la decisión de haber prescindido de sus servicios como entrenador porque "con los mismos jugadores, con Xavi perdíamos y con Hansi Flick ganamos".
Tras señalar que el Barça está "por encima de jugadores, directores y entrenadores", el candidato cree que los hechos dan la razón a su gestión deportiva de apostar por Deco como Director Deportivo y Hansi Flick como entrenador, "un binomio que hablan el mismo idioma futbolístico" y que han conseguido construir un equipo ganador.
"Deco y Flick hablan el mismo idioma futbolístico"
El dirigente ha alertado de que la candidatura rival es una gran "decepción" porque tan solo "se basa en mantras", y destaca que está avalada por Josep María Bartomeu, por que le sería un riesgo grande que podría llevar al equipo a la ruina, tanto deportiva como económica.
"Lo que plantean es un triunvirato para sustituir a Deco, nuestro Director Deportivo, que ha demostrado una capacidad enorme", afirmó tras añadir además que "han llegado a admitir que no les importaría sustuir a Hansi Flick al frente del equipo".
Sobre el actual entrenador del equipo, Laporta ha explicado que está "feliz" en el equipo y en la ciudad, por lo que anima a los socios a votar para que puedan vivir "los mejores años de nuestra vida" gracias a un proyecto que se está demostrando que ha sido un acierto.
Finalmente, y preguntado por cómo serán las relaciones con el Real Madrid si vuelve a ser presidente, Joan Laporta ha señalda que "seguirán siendo malas" si continúan haciendo cosas que perjudican al FC Barcelona.