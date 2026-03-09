Xavi asegura que Laporta frenó el regreso de Messi al Barça: "Me dijo que si volvía le iba a hacer la guerra"

El exentrenador del FC Barcelona Xavi Hernández ha asegurado que el expresidente del club y ahora candidato a la presidencia Joan Laporta frenó el regreso de Leo Messi al Barça en 2023 pese a que, según él, la operación estaba encarrilada y contaba incluso con el visto bueno de LaLiga, y ha afirmado que el mandatario le llegó a decir que si el argentino volvía al club "le iba a hacer la guerra".

En una entrevista concedida a La Vanguardia, Xavi ha explicado que el regreso del astro argentino estuvo muy cerca cuando él era entrenador del primer equipo y que incluso mantuvieron conversaciones directas durante varios meses tras el Mundial de Catar. "Laporta no dice la verdad. Estuvo a punto de volver conmigo de entrenador. Estaba fichado. Enero de 2023. Contacté con él después de quedar campeón del mundo y me dijo que tenía ilusión por volver", relató.

Según Xavi, el acuerdo estaba prácticamente cerrado hasta que el presidente dio marcha atrás. "Hablamos hasta el mes de marzo y le digo 'cuando tú me des el OK se lo digo al presidente'. Teníamos luz verde de LaLiga, pero Laporta lo tiró todo para atrás. Me dijo textualmente que si volvía Messi le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir", aseguró.

El excentrocampista y extécnico 'culer', que fue compañero del argentino, también explicó que intentó contactar con Messi para entender lo ocurrido. "Intenté hablar con Leo y no me cogía el teléfono. Hablé con el padre y le dije que no entendía nada y me dijo: 'Habla con el presidente'. Estaba todo hecho, iba a ser su 'last dance', como Michael Jordan, todo estaba preparado", afirmó.

"Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere" En este sentido, Xavi sostuvo que el regreso del argentino no se frustró por motivos económicos o normativos, como se llegó a apuntar. "Mi interés es contar la verdad y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pida más dinero, eso es mentira. Es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder", manifestó. Además, el técnico de Terrassa se mostró crítico con la forma en que se produjo su salida del banquillo blaugrana y señaló a Alejandro Echevarría, excuñado de Laporta y persona de confianza del expresidente en materia futbolística pese a no tener cargo en el club, como una figura determinante dentro del club. "Prescinde de mí como entrenador sin decirme la verdad, condicionado por una persona que creo que está por encima del presidente, que es Alejandro Echevarría. Es decir, quien prescinde de mí como entrenador es Alejandro", afirmó. También se refirió al director deportivo, Deco, de quien dijo que le tiene respeto pero que su margen de decisión es limitado. "Le respeto, pero está maniatado por Echevarría, que es el que decide realmente", aseguró.