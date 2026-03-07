España se mide a Ucrania en Turquía pese a la polémica por la seguridad causada por la guerra en Irán

España se mide a Ucrania en el segundo partido de clasificación al Mundial de Brasil 2027, donde quieren defender la corona lograda en 2023. El escenario será el estadio de Antalyaspor, en Antalya, Turquía, lo que en un principio causó la inquietud de las futbolsitas, que llegaron a plantearse no acudir a la cita, pero que finalmente solo quedó en que el viaje se retrasó un día.

El motivo, la guerra en Irán ha causado mucha inestabilidad en la zona y el pasado miércoles los sistemas de defensa de la OTAN tuvieron que derribar un misil balístico que iba dirigido a Turquía. Esta situación hizo que las futbolistas se planteasen no viajar a Antalya, donde tienen que medirse a Ucrania que, precisamente, tienen que jugar fuera de su país por la guerra e invasión de Rusia que sufren desde 2022.

Ese proyectil "se dirigía a su espacio aéreo" tras sobrevolar Irak y Siria, en el primer incidente de este tipo desde que el pasado 28 de febrero empezó el conflicto bélico en Oriente Medio por una ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el Estado iraní.

01.28 min La Selección viajará finalmente a Turquía

Finalmente, la delegación española al completó viajó el viernes a Antalya, un día antes de tener que medirse a Ucrania. Esta decisión se tomó después de una larga reunión este mismo jueves entre el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, con las jugadoras españolas y todo el cuerpo técnico para valorar la respuesta de la UEFA a la petición de que se aplazase el choque por motivos de seguridad.

El máximo organismo del fútbol europeo advirtió a la selección despañola de que le darían por perdido el partido y que se enfrentaría a posibles sanciones si decidía no presentarse a la cita contra las ucranianas, ya que consideran que no existe peligro en la zona para las futbolistas y que no hay problemas para su seguridad.

Asimismo, la Asociación de Futbolistas Españoles se mostró contraria a que España viajase a Turquía. "AFE quiere manifestar públicamente su contundente oposición a que las futbolistas de la Selección Española de Fútbol viajen a Turquía para disputar el partido ante Ucrania clasificatorio para el Mundial de 2027".