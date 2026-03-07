España se mide a Ucrania en Turquía pese a la polémica por la seguridad causada por la guerra en Irán
- Las futbolistas de Sonia Bermúdez llegan con la moral por las nubes tras el 3-0 a Islandia
- Ucrania - España, en directo, sábado a las 18:00 horas en La 1 y RTVE Play
España se mide a Ucrania en el segundo partido de clasificación al Mundial de Brasil 2027, donde quieren defender la corona lograda en 2023. El escenario será el estadio de Antalyaspor, en Antalya, Turquía, lo que en un principio causó la inquietud de las futbolsitas, que llegaron a plantearse no acudir a la cita, pero que finalmente solo quedó en que el viaje se retrasó un día.
El motivo, la guerra en Irán ha causado mucha inestabilidad en la zona y el pasado miércoles los sistemas de defensa de la OTAN tuvieron que derribar un misil balístico que iba dirigido a Turquía. Esta situación hizo que las futbolistas se planteasen no viajar a Antalya, donde tienen que medirse a Ucrania que, precisamente, tienen que jugar fuera de su país por la guerra e invasión de Rusia que sufren desde 2022.
Ese proyectil "se dirigía a su espacio aéreo" tras sobrevolar Irak y Siria, en el primer incidente de este tipo desde que el pasado 28 de febrero empezó el conflicto bélico en Oriente Medio por una ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el Estado iraní.
Finalmente, la delegación española al completó viajó el viernes a Antalya, un día antes de tener que medirse a Ucrania. Esta decisión se tomó después de una larga reunión este mismo jueves entre el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, con las jugadoras españolas y todo el cuerpo técnico para valorar la respuesta de la UEFA a la petición de que se aplazase el choque por motivos de seguridad.
El máximo organismo del fútbol europeo advirtió a la selección despañola de que le darían por perdido el partido y que se enfrentaría a posibles sanciones si decidía no presentarse a la cita contra las ucranianas, ya que consideran que no existe peligro en la zona para las futbolistas y que no hay problemas para su seguridad.
Asimismo, la Asociación de Futbolistas Españoles se mostró contraria a que España viajase a Turquía. "AFE quiere manifestar públicamente su contundente oposición a que las futbolistas de la Selección Española de Fútbol viajen a Turquía para disputar el partido ante Ucrania clasificatorio para el Mundial de 2027".
España quiere consolidar su buen inicio a Brasil 2027
Con España ya en Turquía y despejada la duda sobre si iba a viajar o no finalmente a Antalya, ahora, la prioridad es sumar los tres puntos para consolidar el buen arranque al Mundial de Brasil 2027 tras la victoria en el primer partido lograda ante Islandia.
La Selección es segunda del grupo A3, con los mismos puntos que Inglaterra (3), con quien se peleará por el liderato. Las inglesas vencieron a Ucrania por un contundente 6-1, una goleada que les ha llevado a la cabeza.
En principio, España no debería tener problemas para hacer lo mismo que las inglesas, por lo que la victoria ante las ucranianas en el principal objetivo y, cuantos más goles, mejor. Con la cara mostrada el martes pasado ante Islandia, las opciones del combinado del este de Europa no van a ser muchas.
Sonia Bermúdez no podrá contar para este partido con la presencia de Aira Agirrezabala, que tuvo que abandonar la concentracón por unas molestias en el aductor izquierdo. Quitando ese contratiempo, la seleccionadora podrá contar con el resto de efectivos.
El 'once' que sacó ante las islandesas la entrenadora del combinado español podría ser muy parecido al que ponga desde el incio en Antalya, donde Claudia Pina brilló por encima del resto, haciendo dos de los tres goles de la selección.