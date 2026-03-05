Hora y dónde ver gratis en TV el Ucrania - España, clasificación para el Mundial femenino

La selección española femenina de fútbol juega este sábado 7 de marzo su segundo partido de clasificación para el Mundial de Brasil 2027. El rival será Ucrania, que no puede jugar en casa por la invasión rusa y el escenario será el Complejo Deportivo Mardan en Antalya, Turquía. El combinado de Sonia Bermúdez defiende la corona lograda en Australia y Nueva Zelanda 2023, con aquel histórico gol de Olga Carmona contra Inglaterra.

Precisamente, contra las lionesses nos tocará enfrentaros de nuevo, a priori, por la primera plaza, pero no en este parón sino en los siguientes de abril y junio. España visita a Ucrania, tras haber vencido a Islandia por 3-0, con un doblete de Claudia Pina y gol de Edna Imade.

Comienza el relevo generacional con una base de leyendas España ha iniciado la reconstrucción sobre los cimientos del tremendo talento que tiene a su disposición Sonia Bermúdez. Inma Gabarro jugó como titular en punta en su sexto encuentro con La Roja y fue sustituida en el descanso por Edna Imade, que disputó su tercer partido como internacional y marcó su primer gol. Hasta tres jugadoras podrían debutar en la defensa ante Ucrania: Aiara Agirrezabala, Martina Fernández y Sandra Villafañe, que ni entró en la convocatoria ante Islandia. Además de Lucía Corrales, que solo ha jugado tres partidos. En el centro del campo vuelve Clara Serrajordi, que ha tenido una aparición con 'La Roja' y en ataque va convocada Ornella Vignola, que no ha debutado. A pesar de que faltan algunos referentes como Mapi León, Irene Paredes, Jenni Hermoso y Aitana Bonmatí, la experiencia de otras leyendas como Alexia Putellas (143 partidos), Mariona Caldentey (100), que cumplió el centenario ante Islandia, Patri Guijarro (76) y Ona Batlle (72) ponen el contrapunto de la serenidad y el saber estar en estos compromisos internacionales y las nuevas, la ambición de la juventud por ganarse un sitio en la mejor selección del mundo.

Convocatoria de España: ““ Porteras: Misa (Real Madrid), Adriana Nanclares (Athletic Club) y Enith Salón (Servette FCCF). Defensas: Laia Codina (Arsenal), María Méndez (Real Madrid), Sandra Villafañe (Madrid CFF), Martina Fernández (Everton), Aiara Agirrezabala (Real Sociedad), Lucía Corrales (London City Lionesses), Jana Fernández (London City Lionesses), Ona Batlle (FC Barcelona) y Olga Carmona (FC Barcelona). Centrocampistas: Alexia Putellas (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid), Patri Guijarro (FC Barcelona), Vicky López (FC Barcelona) y Clara Serrajordi (FC Barcelona). Delanteras: Eva Navarro (Real Madrid), Inma Gabarro (Everton), Claudia Pina (FC Barcelona), Salma Paralluelo (FC Barcelona), Athenea del Castillo (Real Madrid), Edna Imade (Bayern Múnich) y Ornella Vignola (Everton).