Sonia Bermúdez, sobre el partido contra Ucrania en Turquía: "A día de hoy viajaremos, porque es seguro"
- La seleccionadora y Mariona Caldentey confían en lo que les dice la RFEF, aseguran en rueda de prensa
- Sigue el España - Islandia clasificatorio al Mundial 2027 en directo el martes a las 19:00 en RTVE Play
La seleccionadora española, Sonia Bermúdez, se mostró confiada en que el viaje a Turquía para jugar contra Ucrania "es seguro". Así lo afirmó ante los medios en la sala de prensa de Castalia, en Castellón de la Plana, donde España juega este martes el primero de los dos partidos de clasificación para el Mundial 2027 de Brasil de este parón.
España afronta este martes en Castellón el primero de dos encuentros. El siguiente será contra Ucrania en Turquía el sábado, un partido que está en riesgo por la inestabilidad de la zona a raíz de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Algunos periodistas acreditados para este encuentro han visto cancelados sus vuelos, no así el de la selección, que sigue con el plan previsto.
Preguntada por la convulsa situación y el viaje a Turquía para jugar el siguiente partido contra Ucrania: "Estamos pensando en mañana, pero somos humanos y no estamos al margen de todo lo que pasa. A día de hoy viajaremos y si es así es porque es seguro".
La madrileña felicitó antes de responder a los medios a Irene Paredes y Esther González por su reciente maternidad. Ambas fueron ausencia en la convocatoria y entonces Bermúdez sólo alegó "motivos personales". También hizo un llamamiento a la afición para que acudieran a Castalia a animar al equipo.
"Tenemos claro el once", dijo al ser preguntada por la portería y el regreso de Misa Rodríguez a una convocatoria de la selección. "Han hecho grandes entrenamientos y tenemos a todas disponibles. Estamos deseando que llegue mañana, tenemos que empezar ganando. Islandia es un rival muy incómodo".
Centrada en lo deportivo, la seleccionadora avisó: "Veréis una España vertical, que quiere ganar, pero también queremos meter goles, porque van a ser importantes". "El objetivo es pasar primeras de grupo. Las jugadoras están más que preparadas para asumir ese reto y me lo demuestran en cada entrenamiento", añadió.
"¿Nadie me va a preguntar por Mariona?", dijo sonriente para hacer el único anuncio sobre el once. Bermúdez avisó de que Mariona Caldentey sería una de las titulares para que pudiera cumplir los 100 partidos con la selección: "Seguro que hará un partido espectacular".
Mariona: "Todos los puntos son importantes"
Previamente compareció la jugadora del Arsenal Mariona Caldentey, quien está a un partido de cumplir los 100 con la camiseta roja: "No era un objetivo, era estar el máximo tiempo posible. Es una suerte y un privilegio poder estar aquí. Me acuerdo de ese primer torneo en El Algarve (Portugal), cuando debuté contra Japón. Ganar un Mundial, participar en unos Juegos Olímpicos hasta la última final en el Metropolitano, son recuerdos muy bonitos".
"Nuestro objetivo es claro: estar en Brasil y cuanto antes mejor. Puede parecer que el partido es contra Inglaterra, pero todos los puntos son importantes. Aquí no hay relajación, nunca damos de menos a un rival", dijo sobre el partido contra Islandia.
La Roja defiende la estrella ganada en 2023 en una situación convulsa en el seno del equipo, pero que ya ha quedado atrás: "Esta generación ha dado un golpe sobre la mesa. No hay que olvidar lo que muchas jugadoras antes que nosotras han sufrido. El talento siempre ha estado ahí, ahora está bien trabajado. Me siento orgullosa del grupo que tenemos. Ganamos el Mundial con Alexia volviendo de su lesión de cruzado, ganamos la Nations sin Aitana, al final somos un equipo".
Acerca de la inestabilidad política y el viaje a Turquía, la balear respondió: "Hasta el momento es un espacio seguro para jugar. Confiamos en lo que nos dice la federación".