Misa Rodríguez vuelve "por méritos propios" a la selección para los primeros clasificatorios al Mundial 2027

El regreso de Misa Rodríguez, portera del Real Madrid, es lo más destacado de la lista de la selección femenina absoluta, que se ha hecho pública este viernes en redes sociales. El combinado que dirige Sonia Bermúdez inicia el 3 de marzo el camino hacia la Copa del Mundo de 2027, a revalidar el título de campeona que ostenta desde 2023.

“💚 Hay días en los que una ciudad late más fuerte.

🫰 En Castellón, la luz de la @sefutbolfem encenderá el camino hacia la #FIFAWWC.



𝟮𝟱 𝗻𝗼𝗺𝗯𝗿𝗲𝘀.

𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲.#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/m3PfFYlmL9“ — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) February 20, 2026

El primer partido será contra Islandia en el estadio de Castalia, en Castellón de la Plana, protagonista en el vídeo difundido en redes sociales. Pero, sin duda, la gran protagonista es Misa Rodríguez, apartada del equipo en la etapa de Montse Tomé y a la que Bermúdez ha incluido entre otras numerosas novedades y algún debut.

En su momento cuando fue preguntada, Tomé aludió a que quería un equipo "dentro y fuera del campo" y dio a entender que la ausencia de Misa se debía a algún motivo extradeportivo. La canaria fue apartada junto a Irene Paredes y Jenni Hermoso. De las tres, ha sido la última en volver, mientras que Hermoso estuvo en la final de la Nations League contra Alemania y vuelve a ser baja para esta convocatoria.

"Misa vuelve por méritos propios. Cuando empezó la temporada no era titular, pero ha aprovechado la oportunidad. La conozco de mi etapa en el Atlético de Madrid, cuando tenía 17 o 18 años", ha argumentado en la rueda de prensa posterior la seleccionadora. El mérito deportivo ha sido el principal 'leit motiv' de Bermúdez a la hora de elaborar la lista, ha reiterado en varias ocasiones.

La de Misa es la segunda novedad en la portería por la ausencia de Cata Coll por lesión. También regresa Enith Salón. La defensa es la que presenta más novedades con alguna debutante como Sandra Villafañe, así como Martina Fernández, Aiara Agirrezabala o Lucía Corrales, que no estuvieron en la anterior. Irene Paredes es baja "por motivos personales", ha dicho la seleccionadora.

"A Aiara la estáis viendo en su club, la Real, tiene 17 años y viene de categorías inferiores llamando a las puertas. Vamos a tener paciencia con las jóvenes", ha dicho sobre una de las once novedades de la lista. También ha querido valorar el nivel de las convocadas, asegurando que no están por lesiones de otras compañeras, sino "porque se lo han ganado en sus clubes".

La baja de Aitana Bonmatí por lesión es la nota destacada en el centro del campo, a la que se suma Laia Alexandri, pero la que sí vuelve es Patri Guijarro. Otro 'fichaje' para la medular es Mariona Caldentey, que en la anterior convocatoria estuvo incluida como delantera.

En la línea de ataque, al ya mencionado nombre de Jenni Hermoso como ausencia se unen Esther González y Cristina Martín-Prieto. Por contra, las que regresan son Salma Paralluelo, recuperada de su lesión, Inma Gabarro y el debut de Ornella Vignola, futbolista del Everton de 21 años, nacida en Montevideo (Uruguay) pero que creció en Benalmádena y se formó en la cantera del Barça.

Al ser preguntada por Hermoso, Bermúdez ha repetido el argumento del mérito deportivo, pero al mismo tiempo ha asegurado haber hablado con ella, como hace con todas. También ha mandado un mensaje de ánimo a la lesionada Laia Alexandri y otro a la afición castellonense: "Les necesitamos para que vengan a apoyar, porque el rival nos va a exigir muchísimo".