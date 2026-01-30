Fermín amplía su contrato con el Barcelona hasta 2031

El centrocampista onubense Fermín López ha ampliado su contrato con el FC Barcelona hasta junio de 2031, lo que significa dos temporadas más, según ha anunciado este viernes el club catalán en su web oficial.

De esta manera, la entidad azulgrana, que en octubre de 2024 ya renovó al jugador de El Campillo (Huelva) hasta 2029 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, blinda a un futbolista que se ha convertido en una pieza clave de su proyecto.

Desde su debut con el primer equipo en agosto de 2023 bajo las órdenes de Xavi Hernández, el jugador andaluz ha disputado un total de 113 partidos en los que ha marcado 29 goles y ha repartido 19 asistencias.

Su buen rendimiento con el equipo catalán le permitió debutar, en junio de 2024, con la selección española, de la que se ha convertido en un fijo en las convocatorias del seleccionador Luis de la Fuente.

Esta temporada -la segunda de Hansi Flick en el banquillo azulgrana- ya ha alcanzado los dobles dígitos de tantos (10) y pases de gol (10). Y eso que en agosto estuvo tentado de cambiar de aires por una oferta mareante del Chelsea, pero el centrocampista onubense decidió continuar en el Barcelona.