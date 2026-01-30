Fermín amplía su contrato con el Barcelona hasta 2031
- El centrocampista onubense, que llegó a La Masía con 15 años, terminaba contrato en junio de 2029
- En agosto estuvo a punto de fichar por el Chelsea, pero aceptó quedarse en el club azulgrana
El centrocampista onubense Fermín López ha ampliado su contrato con el FC Barcelona hasta junio de 2031, lo que significa dos temporadas más, según ha anunciado este viernes el club catalán en su web oficial.
De esta manera, la entidad azulgrana, que en octubre de 2024 ya renovó al jugador de El Campillo (Huelva) hasta 2029 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, blinda a un futbolista que se ha convertido en una pieza clave de su proyecto.
Desde su debut con el primer equipo en agosto de 2023 bajo las órdenes de Xavi Hernández, el jugador andaluz ha disputado un total de 113 partidos en los que ha marcado 29 goles y ha repartido 19 asistencias.
Su buen rendimiento con el equipo catalán le permitió debutar, en junio de 2024, con la selección española, de la que se ha convertido en un fijo en las convocatorias del seleccionador Luis de la Fuente.
Esta temporada -la segunda de Hansi Flick en el banquillo azulgrana- ya ha alcanzado los dobles dígitos de tantos (10) y pases de gol (10). Y eso que en agosto estuvo tentado de cambiar de aires por una oferta mareante del Chelsea, pero el centrocampista onubense decidió continuar en el Barcelona.
Del 'Recre' al Betis y luego a La Masía con 15 años
Fermín empezó a destacar en el Recreativo de Huelva antes de jugar en el Betis, club que dejó con quince años para hacer las maletas e instalarse en La Masia.
Sus inicios en las categorías inferiores del Barça no fueron sencillos. No se desarrolló físicamente como sus compañeros, le faltaba fuerza en el disparo y buscó mejorar otras habilidades. No fue titular ni en el infantil ni en el cadete, pero todo cambió cuando llegó al equipo juvenil. Y de ahí que le bautizaran como 'Fermín el pequeñín'.
Empezó entonces a crecer, en lo físico y en lo futbolístico. Fue el autor, por ejemplo, del gol que le dio el título de liga juvenil al Barcelona en la temporada 2021-22. Renovó dos años más y dio el salto al Barça Atlètic.
Para seguir creciendo, desde el club le propusieron salir cedido. Firmó por el Linares, equipo de la Primera RFEF, regresó a Andalucía y brilló: 'pichichi' con doce goles, repartió cuatro asistencias y Xavi Hernández no se lo pensó.
Con 20 años, el entonces técnico del Barça lo rescató al intuir en aquel centrocampista a un jugador diferente. Le bastó verlo en un par de entrenamiento y, aunque no estaba en la lista para la gira estadounidense, decidió darle una oportunidad y lo subió al avión.
Con la selección ha pasado de tener un rol secundario para convertirse en revulsivo de lujo. A pesar de no tener el mismo protagonismo que algunos de sus compañeros, como Lamine Yamal, puede presumir de haber sido uno de los pocos que en el verano de 2024 hizo 'doblete' al proclamarse campeón de la Eurocopa y, en agosto, del torneo futbolístico de los Juegos Olímpicos de París 2024.