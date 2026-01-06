Valverde: "Para nosotros es un prestigio venir aquí a jugarnos una Supercopa, pero en otro formato podríamos tener más posibilidades"
- El técnico del Athletic ha reafirmado el valor de el torneo en Arabia Saudí mientras Iñaki Williams sostiene que es "una faena"
- En directo: FC Barcelona -Athletic Club, Supercopa de España este miércoles a las 20:00 horas en RTVE.es
Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, aseguró que para su equipo es "un premio" poder jugar la Supercopa de España y que ahora desea "uno mayor" con el pase a la final, aunque para ello deberá apear este miércoles al FC Barcelona, frente al que no son "el favorito" y ante el que necesitarán "una gran dosis de acierto".
Valverde dejó claro en la rueda de prensa previa al duelo ante el FC Barcelona que para el club es "prestigioso" jugar este torneo, aunque admite que "en otro formato" y con su "público" podrían tener "más posibilidades".
El técnico del conjunto vizcaíno no oculta que son el equipo blaugrana y el Real Madrid "lo que más expectación genera" en Arabia Saudí, pero también sabe que "pueden pasar muchas cosas". "Y nosotros tenemos que ir a explotar eso. Sabemos que no somos el equipo favorito, pero tenemos esta oportunidad y nuestra intención es aprovecharla", apuntó.
Valverde recordó que en "estos partidos hay un favoritismo en función un poco de cómo están los equipos y de su nombre". "Ellos son los primeros y nosotros pues no estamos tan brillantes como estuvimos el año pasado", remarcó, sin olvidar que está "el aliciente" para ambos de "llegar a una final".
El preparador rojiblanco subrayó que el FC Barcelona es "un equipo con muchos registros" y que para batirle necesitarán "una gran dosis de acierto porque ellos generalmente aciertan" como se demostró ante el RCD Espanyol el pasado sábado.
"Todos los equipos nos queremos meter en esa dinámica positiva que te impulsa a que todo lo veas bien. Ahora, me hacen preguntas sobre el gran momento del Barcelona, pero si el Espanyol le llega a acertar un par de ocasiones no estaría en tan buen momento porque allí las derrotas cuestan mucho", señaló.
A nivel individual, el extremeño aseguró que no ha hablado con Unai Simón, cuestionado desde fuera y que enfrente tendrá a Joan García, al que se pide que vaya a la selección y sea titular. "No veo una razón de peso para hablar con él de que el Barcelona tenga un gran portero o que lo tenga el Arsenal, el Chelsea, la Real u Osasuna", aseguró.
"Los equipos tienen grandes porteros y la cuestión que se pueda generar porque un día Unai Simón haga muchas paradas o que luego las haga otro portero no tiene por qué influir ni en él ni en ningún otro. Ya sabemos que el Barcelona tiene un gran portero y nosotros también", zanjó al respecto.
También celebró que los hermanos Williams se estén "recuperando". "Es verdad que Iñaki ha estado dos meses parado y está entrando poco a poco. Y Nico poco a poco también está mejor", expresó el entrenador del Athletic.
Iñaki Williams, sobre la Supercopa en Arabia: "Sigue siendo una faena"
El propio Iñaki Williams admitió este martes que decir que jugar en Arabia Saudí la Supercopa de España era "una mierda" no fueron "las palabras adecuadas", aunque defendió que no se arrepiente de utilizarlas.
"Hay que tener un poco más de cuidado. Igual la palabra que utilicé no fue la apropiada pero sí que es verdad que sigue siendo una faena para todos, sobre todo, para nuestros aficionados. Me puedo equivocar muchas veces, porque intento ser honesto, pero sí es cierto que igual las palabras no fueron las adecuadas, pero mañana será como jugar fuera de casa porque no tenemos a muchos aficionados aquí", expresó en la previa del partido ante el Barça por un puesto en la final.
El mayor de los Williams reconoció que el Athletic es el "menos favorito" a conseguir el título de la Supercopa que arranca mañana en Arabia Saudí de los cuatro que la disputan, pero recordó que ya han logrado "ganar una Supercopa al Madrid y al Barça" en 2021 y con este mismo formato.
"Hemos venido a ganar. Entiendo que aquí no conozcan al Athletic, que LaLiga la sigan por el Barça o el Madrid y que venimos como los menos favoritos de los cuatro. Pero eso tiene de bueno que podemos dar la sorpresa y que ellos tengan un poco de relajación", reflexionó el capitán del Athletic.