Valverde: "Para nosotros es un prestigio venir aquí a jugarnos una Supercopa, pero en otro formato podríamos tener más posibilidades"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, aseguró que para su equipo es "un premio" poder jugar la Supercopa de España y que ahora desea "uno mayor" con el pase a la final, aunque para ello deberá apear este miércoles al FC Barcelona, frente al que no son "el favorito" y ante el que necesitarán "una gran dosis de acierto".

Valverde dejó claro en la rueda de prensa previa al duelo ante el FC Barcelona que para el club es "prestigioso" jugar este torneo, aunque admite que "en otro formato" y con su "público" podrían tener "más posibilidades".

El técnico del conjunto vizcaíno no oculta que son el equipo blaugrana y el Real Madrid "lo que más expectación genera" en Arabia Saudí, pero también sabe que "pueden pasar muchas cosas". "Y nosotros tenemos que ir a explotar eso. Sabemos que no somos el equipo favorito, pero tenemos esta oportunidad y nuestra intención es aprovecharla", apuntó.

Valverde recordó que en "estos partidos hay un favoritismo en función un poco de cómo están los equipos y de su nombre". "Ellos son los primeros y nosotros pues no estamos tan brillantes como estuvimos el año pasado", remarcó, sin olvidar que está "el aliciente" para ambos de "llegar a una final".

El preparador rojiblanco subrayó que el FC Barcelona es "un equipo con muchos registros" y que para batirle necesitarán "una gran dosis de acierto porque ellos generalmente aciertan" como se demostró ante el RCD Espanyol el pasado sábado.

"Todos los equipos nos queremos meter en esa dinámica positiva que te impulsa a que todo lo veas bien. Ahora, me hacen preguntas sobre el gran momento del Barcelona, pero si el Espanyol le llega a acertar un par de ocasiones no estaría en tan buen momento porque allí las derrotas cuestan mucho", señaló.

A nivel individual, el extremeño aseguró que no ha hablado con Unai Simón, cuestionado desde fuera y que enfrente tendrá a Joan García, al que se pide que vaya a la selección y sea titular. "No veo una razón de peso para hablar con él de que el Barcelona tenga un gran portero o que lo tenga el Arsenal, el Chelsea, la Real u Osasuna", aseguró.

"Los equipos tienen grandes porteros y la cuestión que se pueda generar porque un día Unai Simón haga muchas paradas o que luego las haga otro portero no tiene por qué influir ni en él ni en ningún otro. Ya sabemos que el Barcelona tiene un gran portero y nosotros también", zanjó al respecto.

También celebró que los hermanos Williams se estén "recuperando". "Es verdad que Iñaki ha estado dos meses parado y está entrando poco a poco. Y Nico poco a poco también está mejor", expresó el entrenador del Athletic.