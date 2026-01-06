Hansi Flick confía en revalidar el título de la Supercopa y apuesta por el regreso de Joao Cancelo al Barça

El entrenador del FC Barcelona Hansi Flick confía en revalidar el título de la Supercopa en Arabia Saudí, y apuesta por el regreso de Joao Cancelo al equipo tras reconocer que "no está hecho", pero que sería una gran opción por la calidad del jugador y las opciones que les ofrecería.

"El año pasado empezamos genial y ganar este título nos dio mucha energía para el resto de la temporada. Queremos repetir este curso. Este torneo supone la manera más corta de ganar un título, pero estamos los mejores equipos de España y no será fácil", señaló el preparador alemán en la rueda de prensa previa a la semifinal que este miércoles enfrentará al Barcelona y al Athletic Club.

Sobre Joao Cancelo afirmó que "puede jugar en los dos laterales. No está hecho todavía, pero si se hace estaré contento. Tendremos una opción más. También hablamos con el club de la opción de traer un central, pero esta operación tiene sentido. Es una buena opción, un jugador de calidad", explicó el técnico alemán sobre el internacional luso.

Flick recordó que cuando Ronald Arujo esté plenamente recuperado, el Barcelona tendrá "buenas opciones" en el eje de la defensa, entre las que citó al lateral Gerard Martín, que ha ocupado ese puesto en los últimos encuentros.

El preparador alemán reconoció que el Barça no puede "pagar cientos de millones por un nuevo jugador, como otros equipos", y señaló que en el club azulgrana tienen que "ser listos con los jugadores".

"Pero nos va bien. Nuestros jugadores están mejorando, los jóvenes pueden desarrollarse, creemos en ellos. Ahora tenemos la opción de sumar a un jugador experimentado, de gran nivel en ataque. Sabemos sus fortalezas y defectos. Cuando llegue, trabajaremos en ello", añadió.

Por otra parte, el técnico elogió el rendimiento de Fermín López como mediapunta en la victoria ante el Espanyol. "Necesitamos este dinamismo, intensidad y desmarques profundos en la posición de diez", deslizó.

También comentó que Eric Garcia "puede jugar en muchas posiciones" y que tanto Frenkie de Jong como Pedro González 'Pedri' son buenos jugadores para "mantener la pelota" en el centro del campo.