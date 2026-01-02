El Año Nuevo inicia la cuenta atrás para el Mundial de EE.UU., México y Canadá, el gran evento deportivo de 2026

Comienza el 2026 y con él la cuenta atrás para que dé comienzo el mayor evento deportivo del año, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se podrá seguir en directo en RTVE, del 11 de junio al 19 de julio, y donde la selección española de fútbol, que dirige Luis de la Fuente, parte como una de las favoritas a alzarse con el trofeo más prestigioso del fútbol mundial.

La última vez que el Mundial se disputó en Norteamérica fue hace 32 años, en EE.UU. 94, donde Brasil se puso su cuarta estrella en el pecho tras derrotar en los penaltis en la final a Italia.

Será la primera vez en muchas cosas en la Copa Mundial que organiza la FIFA. Será un Mundial organizado en tres sedes distintas en el continente americano, algo que hasta la fecha no había sucedido. Será la cita mundialista más larga de la historia, con una duración total de 38 días, con el partido inaugural del 11 de junio en el mítico estadio Azteca y con la gran final del 19 de julio, que se disputará sobre el césped del Estadio Nueva York Nueva Jersey.

También será el Mundial con más participante de su historia, con 48 selecciones que competirán en 16 sedes diferentes de los tres países anfitriones, donde se disputarán un total de 104 partidos en el casi mes y medio de competición, 40 más que en el Mundial de Catar.

El casi medio centenar de participantes ha dejado una pequeña lista de equipos curiosos y variopintos que disputarán la primera cita mundialista de su historia, serán estos cuatro: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán.

Además, salvo con la excepción de los equipos que tienen que disputar la repesca, entre los que se encuentra la tetracampeona Italia, ya se conocen los grupos de la primera fase del Mundial. En concreto, hay 12, de la letra 'A' a la 'L', donde están definidos 42 de los 48 participantes, con seis grupos con todos los participantes y otros seis a la espera de completar las seis plazas aún vacantes.