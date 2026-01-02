El Año Nuevo inicia la cuenta atrás para el Mundial de EE.UU., México y Canadá, el gran evento deportivo de 2026
- Selecciones de 48 países lucharán por alzar la Copa Mundial de la FIFA en la cita más importante del fútbol
- Mundial de EE.UU., México y Canadá 2026, en directo, del 11 de junio al 19 de julio en RTVE
Comienza el 2026 y con él la cuenta atrás para que dé comienzo el mayor evento deportivo del año, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se podrá seguir en directo en RTVE, del 11 de junio al 19 de julio, y donde la selección española de fútbol, que dirige Luis de la Fuente, parte como una de las favoritas a alzarse con el trofeo más prestigioso del fútbol mundial.
La última vez que el Mundial se disputó en Norteamérica fue hace 32 años, en EE.UU. 94, donde Brasil se puso su cuarta estrella en el pecho tras derrotar en los penaltis en la final a Italia.
Será la primera vez en muchas cosas en la Copa Mundial que organiza la FIFA. Será un Mundial organizado en tres sedes distintas en el continente americano, algo que hasta la fecha no había sucedido. Será la cita mundialista más larga de la historia, con una duración total de 38 días, con el partido inaugural del 11 de junio en el mítico estadio Azteca y con la gran final del 19 de julio, que se disputará sobre el césped del Estadio Nueva York Nueva Jersey.
También será el Mundial con más participante de su historia, con 48 selecciones que competirán en 16 sedes diferentes de los tres países anfitriones, donde se disputarán un total de 104 partidos en el casi mes y medio de competición, 40 más que en el Mundial de Catar.
El casi medio centenar de participantes ha dejado una pequeña lista de equipos curiosos y variopintos que disputarán la primera cita mundialista de su historia, serán estos cuatro: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán.
Además, salvo con la excepción de los equipos que tienen que disputar la repesca, entre los que se encuentra la tetracampeona Italia, ya se conocen los grupos de la primera fase del Mundial. En concreto, hay 12, de la letra 'A' a la 'L', donde están definidos 42 de los 48 participantes, con seis grupos con todos los participantes y otros seis a la espera de completar las seis plazas aún vacantes.
España, en el grupo H con el 'coco' charrúa
De los 12 grupos de la primera fase del Mundial hay uno que nos interesa por encima del resto, el de España. La actual campeona de Europa quedó encuadrada, tras el sorteo del pasado 5 de diciembre, junto a la debutante Cabo Verde, la inexperta Arabia Saudí y la bicampeona del mundo Uruguay.
La selección de Luis de la Fuente debutará ante Cabo Verde el día 15 a las 18:00 horas., seguirá ante Arabia Saudí el día 21 también a la misma hora y es muy probable que se juegue la primera plaza de grupo ante Uruguay en la madrugada del día 27, a las 02:00 horas de España.
A priori, los 24 futbolistas que seleccione Luis de la Fuente para estar en la cita más importante del universo fútbol no debería tener problemas para estar en la fase final de la competición, ya que se clasifican de manera automática los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros. Quedar eliminados en la fase de grupos, como ocurrió en Brasil 2014, será prácticamente imposible.
La Roja llega con la vitola de estar entre las grandes favoritas para conquistar el Mundial y como aperitivo, en el mes de marzo se enfrentará a la actual campeona del mundo y campeona de la Copa América, Argentina, en lo que se conoce como la 'Finalíssima'. Quizá sea un anticipo a futuro de lo que podría ocurrir el próximo 19 de julio en Nueva York, ¿por qué no soñar?
España es actualmente la 'número uno' del ránking FIFA, con récord de por medio de 30 partidos sin conocer la derrota, y posee un plantel muy bien combinado de juventud y experiencia. Es un grupo que ya logró volver a sorprender al mundo con la cara mostrada en la Eurocopa de Alemania 2024, donde se proclamó campeona por cuarta vez en su historia, tras derrotar en una final muy disputada a Inglaterra.
Ese número uno se lo ha ganado a pulso, tras llegar a la final de la Nations League el verano pasado y perderla en los penaltis ante Portugal. Luego llegó la fase clasificatoria al Mundial, donde ha completado una 'cuasi' perfecta ronda, con cinco victorias y un empate, en un grupo donde Turquía era su principal rival y, hasta que se vieron las caras por segunda vez en el último partido de clasificación, el balance de la Selección era demoledor: cinco victorias seguidas, 19 tantos a favor y ni uno solo en contra. Unas cifras que no llegaron a ser inmaculados por el 2-2 cosechado en la Cartuja ante los otomanos.
En este intenso camino al Mundial de Estados Unidos que comenzó en septiembre y terminó en noviembre, Luis de la Fuente ha tenido que ir ajustando las piezas de su equipo tras ir perdiendo hombres importantes durante las ventanas como Rodri, Carvajal o los jóvenes talentos de Lamine y Nico Williams. A pesar de ello, el equipo español se ha mostrado con capacidad de reacción y de ser un equipo fuerte y consolidado que aspira a todo el verano que viene, ¿será el Mundial de la segunda estrella?