El Atlético de Madrid tropieza en Ipurúa y se aleja de Barcelona, Real Madrid y Real Sociedad en la Liga F

El FC Barcelona, el Real Madrid y la Real Sociedad, los tres primeros clasificados de la Liga F 2025-2026, cumplieron este fin de semana con victorias en la decimocuarta jornada del campeonato, la última del año 2025, mientras que el Atlético de Madrid, el Costa Adeje Tenerife y el Madrid CFF tropezaron y se descolgaron de la pelea por los puestos europeos.

El conjunto blaugrana ratificó una vez más su sólido liderato en la Liga F con un claro triunfo a domicilio por 1-5 en el derbi ante el FC Badalona Women, un rival que le aguantó los primeros 45 minutos y ante el que continuó dando minutos a sus jóvenes valores ante las bajas que le siguen acuciando.

El Barcelona sigue concediendo pocas opciones El Barça se adelantó pronto con un gol de la 'pichichi' Ewa Pajor, pero las locales lograron igualar rápidamente por medio de Lorena Navarro y cerca estuvieron de llegar al descanso igualadas de no aparecer Claudia Pina y otro sensacional gol. En la segunda mitad, la joven Carla Julià Martínez hizo el 1-3 y sentenciaron Vicky López y Esmee Brugts en un duelo donde volvieron a tener minutos otras canteranas visitantes como Ainoa Gómez o Martina Fenger. El conjunto catalán mantuvo su ventaja de siete puntos sobre el Real Madrid, que alargó su buen momento tras ganar por 0-3 al Granada CF y con Pau Quesada tirando de rotaciones tras el esfuerzo ante el Wolfsburgo alemán en la Liga de Campeones. El equipo madridista sentenció con una gran recta final de primera mitad con los tantos de la joven Pau Comendador y un doblete de Alba Redondo justo antes del descanso. El conjunto merengue defendió su segunda plaza de la Real Sociedad, que hizo lo propio con su tercera al ganar en Zubieta por 3-0 al Deportivo ABANCA con tantos en la segunda parte de Lucía Pardo, Emma Ramírez y Klara Cahynova para seguir a dos puntos del Real Madrid. En cambio, del resto de perseguidores y aspirantes a estas dos posiciones que dan acceso a poder jugar la próxima Champions fallaron el Atlético de Madrid, el Costa Adeje Tenerife y el Madrid CFF. El conjunto rojiblanco sigue irregular en el campeonato doméstico y no pudo pasar del empate a dos goles ante la SD Eibar para sumar su tercera jornada sin ganar.