Vuelve a ver el España - Alemania, la vuelta de la final de la Nations League femenina
Hoy martes 2 de diciembre España y Alemania disputan la esperada vuelta de la final de la Nations League femenina en el estadio Metropolitano de Madrid en un partido en el que está todo por decidir. El conjunto de Sonia Bermúdez consiguió traerse un empate del partido de ida, disputado este pasado viernes en el estadio Fritz-Walter de Kaiserslautern. Esta tarde las jugadoras de España y Alemania pugnarán por un título europeo en el Riyadh Air Metropolitano.
Desde el principio, el equipo alemán fue superior. El preparador germano, Christian Wück, trazó un plan que pasaba por presionar a las españolas en la salida de balón y no dejarles hacer su juego. Como resultado de ello, España se vio superada en todos los duelos.
Esta dinámica se dio fundamentalmente en la primera parte y, por momentos, también en la segunda, bajo el liderazgo de Klara Bühl. Sin embargo, los palos y la actuación de Cata Coll mantuvieron viva a España para que el título se pueda disputar en el feudo del Atlético de Madrid.
Además de Bühl, en el combinado alemán habrá que prestar atención a futbolistas como Anyomi, Nüsken o Brand. Por la parte española tiene que demostrar haber aprendido la lección de Kaiserslautern y además conseguir las mejores versiones de Alexia, Esther, Mariona, Athenea o Clàudia Pina.
Baja de Aitana Bonmatí
España ha sufrido además en las horas previas al choque una importante baja, casi la peor posible: la de Aitana Bonmatí. La tres veces Balón de Oro se ha fracturado el peroné izquierdo en una acción fortuita en el entrenamiento de este domingo y está totalmente descartada para el choque. De hecho, ha tenido que abandonar la concentración para ser examinada en Barcelona. Se perfila como su sustituta en el centro del campo su compañera de equipo Vicky López.
La seleccionadora española, Sonia Bermúdez, ha querido darle la vuelta a este contratiempo y ha asegurado que "el equipo quiere dedicarle no solo a Aitana, sino a Patri Guijarro a Salma (Paralluelo) esta victoria", según declaró en la rueda de prensa previa al choque.
Bermúdez también ha destacado los logros del fútbol femenino español en los últimos años: "Me encantaría que ganásemos por las futbolistas, se lo merecen. Con su juego han conseguido que mañana vengan aquí 70.000 personas y es algo histórico que hay que poner en valor. A título personal, sería un sueño poder ganar mañana".
España - Alemania: Vuelve a ver la vuelta de la final de la Nations League
El España - Alemania, en la vuelta de la final de la Nations League se podrá ver hoy martes 2 de diciembre a las 18:30 y se podrá ver en La 1 y RTVE Play. Además, la emisión se podrá seguir también en gallego y catalán en la misma plataforma. También se podrá seguir el partido en la emisión de radio de RNE y la última hora en RTVE Deportes