Vuelve a ver el España - Alemania, la vuelta de la final de la Nations League femenina

Hoy martes 2 de diciembre España y Alemania disputan la esperada vuelta de la final de la Nations League femenina en el estadio Metropolitano de Madrid en un partido en el que está todo por decidir. El conjunto de Sonia Bermúdez consiguió traerse un empate del partido de ida, disputado este pasado viernes en el estadio Fritz-Walter de Kaiserslautern. Esta tarde las jugadoras de España y Alemania pugnarán por un título europeo en el Riyadh Air Metropolitano.

09.56 min Vuelta Final Nations League 2025 | Mejores momentos Alemania - España

Desde el principio, el equipo alemán fue superior. El preparador germano, Christian Wück, trazó un plan que pasaba por presionar a las españolas en la salida de balón y no dejarles hacer su juego. Como resultado de ello, España se vio superada en todos los duelos.

Esta dinámica se dio fundamentalmente en la primera parte y, por momentos, también en la segunda, bajo el liderazgo de Klara Bühl. Sin embargo, los palos y la actuación de Cata Coll mantuvieron viva a España para que el título se pueda disputar en el feudo del Atlético de Madrid.

Además de Bühl, en el combinado alemán habrá que prestar atención a futbolistas como Anyomi, Nüsken o Brand. Por la parte española tiene que demostrar haber aprendido la lección de Kaiserslautern y además conseguir las mejores versiones de Alexia, Esther, Mariona, Athenea o Clàudia Pina.