Estos son los estrenos de cine del 1 al 7 de diciembre que puedes ver gratis en RTVE Play

Lo quiero muerto (lunes 1 de diciembre a las 12:15 horas en La 2 y RTVE Play) Acompañado de su hermana Mercedes, Clayton, un guía de frontera, llega a Juárez, una pequeña ciudad entre México y Texas. Son los últimos momentos de la guerra civil americana. Tras años de trabajo, Clayton ha ahorrado para comprar tierras pero son dólares confederados sin valor. Mientras Clayton negocia con su amigo Mac, dos pistoleros de Mallek, un hombre rico e importante de la zona, violan y matan a Mercedes.

Casino (lunes 1 a las 22:10 horas en La 2 y RTVE Play) Las Vegas, 1973. Sam "Ace" Rothstein, un profesional de las apuestas, es el eficaz director de un importante casino que pertenece a un grupo de mafiosos. Su misión es controlar el funcionamiento del negocio y garantizar que la corriente de dinero que va a parar a manos de sus jefes siga fluyendo. Las Vegas es un lugar ideal para millonarios y políticos, pero es también lugar de paso de tahúres, prestamistas, traficantes de drogas y matones. Un día el violento Nicky Santoro, al que sus jefes han encargado que cuide de Sam, llega a Las Vegas con la intención de quedarse.

El hombre de la diligencia (martes 2 de diciembre a las 12:20 horas en La 2 y RTVE Play) En un antiguo fuerte dedicado al servicio de cambio de caballerías, se presentan tres asesinos a sueldo y advierten a Lohman, el encargado, que está a punto de llegar una diligencia en la que viaja el exjuez que lo condenó injustamente a cinco años de presidio, como supuesto asesino del marido de la ahora prometida del juez. Sin embargo, Lohman rechaza la sugerencia de los bandidos. Pero cuando llega el juez y su novia, el fuerte es atacado por los indios.

Argentina, 1895 (jueves 4 a las 22:10 horas en La 2 y RTVE Play) Inspirada en la historia real del fiscal Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su joven equipo jurídico que se atrevieron a acusar a contrarreloj y bajo constante amenaza, a los altos mandos de la sangrienta dictadura militar argentina (1976-1983) en el llamado Juicio a las Juntas de mediados de los años 80. Una batalla de David contra Goliat, con los héroes menos esperados.

El 7º día (viernes 5 de diciembre a las 22:45 horas en La 2 y RTVE Play) Relato inspirado en los macabros sucesos de Puerto Hurraco, el pueblo extremeño donde, en el verano de 1990, tuvo lugar un enfrentamiento entre dos familias que desembocó en una matanza que conmocionó a España. Durante generaciones, esas familias vivieron en continuo conflicto por las lindes de sus propiedades, conflicto que había provocado un derramamiento de sangre. Cuando Isabel, la primogénita de una de las dos familias, intenta averiguar con la ayuda de su primer novio el verdadero origen del atroz enfrentamiento, descubre que todo se debe a un antiguo amor no correspondido, cuyo recuerdo todavía late en las venas de Luciana. Y Luciana no sólo no está dispuesta a olvidar, exige de sus hermanos la venganza que, como mujer, no puede llevar a cabo con sus propias manos. Una venganza que pagará el pueblo entero con su sangre.

La tía de Carlos (sábado 6 de diciembre a las 19:25 horas en La 1 y RTVE Play) El actor cómico Fermín Recuero recibe la insólita propuesta de hacerse pasar por la multimillonaria brasileña doña Lucía Castelo. Resulta que la presencia de doña Lucía es necesaria para que se celebre la boda de su sobrino, Carlos, amigo de Fermín, con la hija de don Servando Becerra. Visto que la mujer no aparece, se adopta la solución de urgencia de utilizar al actor como su sustituto. Lo que todos ignoran es que la verdadera tía de Carlos hace tiempo que llegó a la península, y no quiere delatar su presencia hasta convencerse que su sobrino es digno de ser su heredero.