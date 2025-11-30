Estos son los estrenos de RTVE Play de la semana del 1 al 7 de diciembre

Con el inicio de diciembre, RTVE Play pisa el acelerador de su apuesta por los contenidos originales y también, en esta época prenavideña, una selección de películas y series de todos los géneros y para todo tipo de públicos. De lunes a jueves, Open Play tiene innovadoras propuestas que combinan lo mejor de la televisión, el pódcast y el streaming. También llega uno de los estrenos de la semana: Adolescentes, un nuevo espacio de diálogo intergeneracional presentado por Carles Tamayo. Además, nuevas entregas de la segunda temporada de Está el horno para bollos y la primera de Exceso de equipaje, con Inés Hernand

Está el horno para bollos, segundo programa de la segunda temporada (lunes 1 de diciembre) Tras el exitoso arranque de la segunda temporada de Está el horno para bollos al que acudieron Nagore Robles, Inma Benedito y Patricia Pasquín; Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral traen esta semana una nueva entrega de este espacio que trata temas de interés para las mujeres lesbianas y bisexuales. Aún tienen que pasar por el plató de Está el horno para bollos Alba Flores o Ana Garriga.

Adolescentes, un diálogo intergeneracional (martes 2 de diciembre) Adolescentes nace para abordar, sin filtros ni tabúes, los grandes desafíos de crecer y educar en un contexto marcado por la inmediatez. Cada episodio reúne a adolescentes, padres y madres para compartir experiencias, inquietudes y aprendizajes sobre cuestiones que atraviesan a todas las familias: amor y toxicidad; salud mental en la era de la IA; presión estética; construcción de la identidad; y amistades y vínculos familiares. El proyecto combina testimonios de familias anónimas con la participación de personajes conocidos que aportan sus propias vivencias y miradas generacionales: Pablo Carbonell, Pilar Castro, Cristóbal Suárez o Martín Barreiro son algunos de ellos. Además, en cada entrega, un experto distinto aporta contexto y ayuda a interpretar lo que viven los jóvenes. El primer programa estará disponible desde el martes 2 de diciembre en RTVE Play y también se emitirá en La 2 después de Generación Click. Cada martes habrá una nueva emisión. Adolescentes Llega 'Adolescentes', presentado por Carles Tamayo: estreno el 2 de diciembre en RTVE Play y en La 2 El próximo martes 2 de diciembre, Playz estrena 'Adolescentes', un programa presentado por el youtuber y director cinematográfico Carles Tamayo... Ver ahora

Exceso de equipaje (miércoles 3 de diciembre) El miércoles estará disponible en RTVE Play una nueva entrega de Exceso de equipaje, el espacio en el que Inés Hernand recibe a los concursantes de Hasta el fin del mundo para compartir las anécdotas de su aventura. Un distendido "detrás de las cámaras" donde engancharse aún más a esta apuesta por el entretenimiento de TVE, que invita a conocer además la cultura latinoamericana.

Literal: Programa 16 (jueves 4 de diciembre) El jueves llega a RTVE Play un nuevo episodio de Literal, el espacio en el que el divulgador Emilio Doménech aborda temas importantes en la vida diaria de millones de jóvenes, como el precio de la vivienda, la salud mental, el auge del individualismo. Para ello Nanísmo, Albanta San Román y Alba Leiva se apoyan en datos contrastados, referencias culturales y testimonios personales. 'Literal', con Nanísimo, Albanta San Román y Alba Leiva