Messi da al Inter Miami su primera MLS y a Busquets y Alba, el adiós merecido

Dos años después de su aterrizaje en la MLS, Lionel Messi dio al Inter Miami su primera liga al superar 3-1 al Vancouver, en el que fue el adiós al fútbol profesional de Sergio Busquets y Jordi Alba.

Jordi Alba, emocionado, se despide del fútbol tras ganar la MLS Cup AFP

Era una tarde soleada y calurosa en Fort Lauderdale, en el norte de Miami, ideal para la disputa de la MLS Cup. A la despedida de Busquets y Alba se sumaba un nuevo duelo entre Messi y Thomas Müller, capitán de los canadienses.

Un gol en propia adelanta a Inter Miami El destino parecía haberse conjurado para que esta vez, el Inter, sí pudiese tocar el éxito. La fortuna le sonrió nada más empezar, con el 1-0 en el minuto 8 gracias a un gol en propia meta del Vancouver en una acción sin suerte del colombiano Édier Ocampo. Busquets y Messi, juntos en un campo por última vez AFP Messi inició la jugada con un pase genial para Rodrigo de Paul que abrió a la banda derecha para Tadeo Allende. Allende puso un centro que tenía a Matteo Silvetti como objetivo pero que Ocampo empujó sin que Yohei Takaoka pudiese hacer nada. Esa banda derecha con Messi y Allende siguió creando peligro en el tramo inicial del partido. Silvetti tuvo el segundo en sus botas en otro centro de Allende, pero se le escurrió el balón entre las piernas.

El Vancouver planta cara A partir de ahí el Vancouver empezó a sobreponerse al ambiente hostil de Miami, acercándose a la meta de Rocco Ríos con mucho peligro y dominando a los hombres de Javier Mascherano. En el 33, Ríos paró un balón peinado por Brian White salvando al Inter por primera vez esta tarde. El Vancouver mantuvo en la reanudación la presión con la que había cerrado el primer tiempo hasta que recogió el premio del empate en el minuto 60. Sabbi arrancó por la derecha y cedió para White en la frontal que, de espaldas al arco, habilitó a Ali Ahmed, que definió al palo corto y convirtió tras un error del meta argentino Ríos, cuya atajada terminó en el fondo de la red.