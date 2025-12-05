El Mundial de F1 se decide en Abu Dabi: Norris, Verstappen y Piastri luchan por la corona

El Mundial de Fórmula 1 llega a su cita final en Abu Dabi con todo por decidir y con la clasificación más apretada de lo esperado. Tres pilotos lucharán por conquistar el título: Lando Norris, líder, busca su primer entorchado mundial; Max Verstappen, al acecho, sueña con un zarpazo que le dé su quinto trofeo consecutivo; y Óscar Piastri aspira a dar la sorpresa si su compañero falla y ganar su primer Mundial.

Norris, subcampeón el año pasado, lidera, ahora con doce puntos (408 frente a 396) sobre Verstappen -ganador de las últimas carreras- y 16 respecto a Piastri, un Mundial en el que McLaren revalidó hace dos meses, en Singapur, el título de constructores, y que sólo un mes antes parecía inevitable que se decidiese a favor de uno de los dos pilotos de la escudería de Woking.

Pero a partir del Gran Premio de Italia, en Monza, el superdepredador neerlandés se erigió en el gran animador del campeonato y, al anotarse el pasado domingo en Catar su quinto triunfo en las últimas ocho pruebas, no sólo le ha arrebatado el segundo puesto general a Piastri -líder prácticamente durante los dos primeros tercios del certamen-, sino que ha llegado con opciones de capturar un quinto título seguido a la última carrera de la temporada.

Norris, de 25 años, está a un paso de recuperar para el Reino Unido el título que hace cuatro años le arrebató 'Mad Max', en este circuito, al séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton, que, salvo superlativa sorpresa, cerrará en Yas Marina, en su primer curso con Ferrari, una temporada para el olvido.

El de Bristol (Reino Unido) ha mandado el primer aviso este viernes liderando las dos tandas de entrenamientos libres por delante de su máximo rival, Verstappen, y con el australiano Piastri más alejado en tiempos. Norris ha parado el crono en la segunda sesión en 1:23.083, 36 centésimas de segundo más rápido que el piloto de Red Bull.

En cuanto a los españoles, el más rápido ha sido Fernando Alonso (Aston Martin), con el noveno mejor tiempo de la segunda sesión a seis décimas del marcado por Norris. Carlos Sainz (Williams) ha finalizado con el 13º mejor tiempo, 78 centésimas más lento que el líder.

¿Qué necesita cada piloto para ganar? Para ganar el Mundial 2025, a Lando Norris le basta con acabar en el podio. También le vale hasta ser quinto si Verstappen, de 28, no gana la carrera. ¿Qué necesita Verstappen para lograr el milagro? El neerlandés debe ganar y que Norris no mejore un cuarto puesto. Piastri, de 24, que aún aspira a convertirse en el primer australiano en anotarse el Mundial, 45 años después de que lo hiciera por última vez Alan Jones (en 1980), tendría que ganar la carrera y esperar a que Norris no mejore un sexto puesto. El tercero no le valdría, en ninguno de los casos, al emergente piloto de Melbourne. Pero si el domingo es segundo, el oceánico será campeón si Lando no pasa del décimo y Max no supera el cuarto. Ésta será la segunda vez en los pasados quince años en la que el Mundial se decidirá entre tres o más pilotos y en la última carrera. En 2010, también en Abu Dabi, Alonso llegaba líder en su primer curso en Ferrari, por delante de los dos Red Bull del australiano Mark Webber y del alemán Sebastian Vettel -que acabaría ganando el primero de sus cuatro títulos ese día-, al último Gran Premio. Al que también accedía con (escasas) posibilidades matemáticas de capturar el título Hamilton. Si Verstappen acabase consumando el milagro deportivo y el domingo terminase festejando un quinto título seguido, McLaren protagonizaría la que posiblemente sería la segunda mayor debacle de toda la historia de la F1.