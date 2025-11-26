Adrian Newey será el nuevo jefe de equipo de Aston Martin a partir de 2026

Adrian Newey, actual ingeniero jefe de Aston Martin, será en 2026 el nuevo jefe de equipo de la escudería británica, en la que comenzó a trabajar en marzo y en la que uno de sus pilotos es el español Fernando Alonso.

"En los últimos nueve meses he visto grandes talentos individuales en el equipo. Estoy ansioso de adquirir este nuevo rol para poner al equipo en la mejor posición para competir en 2026 con el desafío que enfrenta el cambio de regulación", expresó el británico, que sustituirá en el cargo a Andy Cowell, que se convertirá en el director de estrategia, en un comunicado del equipo.

En las últimas semanas, se había rumoreado con la llegada de Christian Horner como jefe de equipo, pero Aston Martin se ha decantado por Newey, de 66 años, que trabajó desde 2005 en Red Bull, coincidiendo precisamente con Horner, donde creó el RB19, el coche más dominante de la historia, que ganó 21 de las 22 carreras del calendario, además de contribuir a la consecución de siete campeonatos mundiales y más de 200 Grandes Premios.