Verstappen gana en Catar, Carlos Sainz sube al podio y McLaren se lía y deja el Mundial de F1 más abierto para Abu Dabi

¿Puede una carrera de Fórmula 1 ser entretenida sin que haya apenas adelantamientos? El Gran Premio de Catar 2025 servirá de respuesta la siguiente ocasión en que alguien se haga esa pregunta. Con un safety car (pero “solo” un safety car y en las primeras vueltas) la decisión de McLaren de ser los únicos que mantuvieron sus coche en pistas deparó una sucesión de giros de guion con el Mundial en juego que finalmente dejan el título más abierto de lo previsible de cara a la última carrera, el próximo domingo en Abu Dabi.

Ahora Lando Norris lidera el Mundial con 12 puntos sobre Max Verstappen y 16 sobre Oscar Piastri, segundo en Losail. Y pudo ser aún peor para el británico que ganó una plaza en las últimas curvas al adelantar a Kimi Antonelli, que cometió un error despejándole el camino cuando ya sufría algunos problemas de sobreviraje.

Además, Carlos Sainz fue junto a Verstappen el piloto del día hasta sacar su segundo podio del año con un Williams, tan apabullantemente meritorio como el de Bakú. Fernando Alonso brilló y fue protagonista durante gran parte de la carrera aunque un error en el tramo final le hizo perder algunas posiciones hasta acabar

Guion a la basura en solo siete vueltas Sí tuvo un desarrollo más previsible la salida cuando Verstappen adelantó a Norris, que en ese lance tenía mucho más que perder que ganar. La carrera dio un vuelco en la séptima vuelta cuando Esteban Ocon mandó fuera de carrera a Niko Hulkenberg y provocó la salida del safety car. La aprovecharon para entrar en boxes todo menos los McLaren, que abrían hueco en cabeza indiscutiblemente el coche con mejor ritmo todo el fin de semana, pero esa decisión les metía en un lío que puede valer medio Mundial. Tenían un stint obligatoriamente de 25 vueltas como máximo para estirar al máximo su ventaja en cabeza para evitar volver después de su siguiente parada en medio de todo el tráfico en una pista donde es dificilísimo adelantar. En esa nueva situación de carrera, manteniendo su ritmo con una regularidad impecable, Carlos Sainz ya rodaba cuarto cuando los dos coches de cabeza aún no habían hecho su parada.

Y aún pudo ser peor para el líder del Mundial Como solución a ese punto de máxima tensión, los McLaren salvaron algo los muebles con el hueco que creó Fernando Alonso aguantando con un coche inferior al resto de pilotos que rodaban detrás de él. Así todo cada uno de los dos coches papaya hizo su primera parada al límite, especialmente la de Norris, para poder así volver justo delante de Alonso, en 5ª y 6ª plaza respectivamente, y evitaron el pelotón que se había formado justo detrás En la vuelta a pista además enseguida Piastri recortó la ventaja que tenía Antonelli y pasó al piloto italiano. Él y Norris llegaron a liderar de nuevo la carrera cuando los demás hicieron su segundo paso por boxes, pero cuando se igualó el número de paradas Verstappen ya tenía la victoria en el bolsillo mientras el líder del Mundial se desangraba sin poder exprimir su juego de neumáticos duros. En las últimas vueltas Alonso cometió un error pero pudo reanudar enseguida la marcha después de hacer un 360 y aún así acabó séptimo. Carlos Sainz rodaba tercero al beneficiarse del mal día de Norris y tuvo que aguantar agónicamente en un Williams más que al límite mientras detrás Antonelli amenazaba su podio pero finalmente fue el Mercedes el que abrió la puerta a ser adelantado por el líder del Mundial, que al menos salvo in extremis en la lucha por un Mundial que llega más abierto de lo previsto un par de horas antes. Eso sí, si el británico consigue ser tercero el próximo domingo ya no habrá más cuentas que hacer: él será el campeón del mundo.

Sainz: "Ha sido una de mis mejores carreras" Las caras en el podio lo decían todo. Oscar Piastri acababa de ver como un error en la estrategia de su equipo le dejaba sin una victoria que parecía tener en sus manos y en su coche y en vez de salir reforzado en la lucha por el título, ahora se ve superado por un exultante Verstappen al lado de un Sainz que aún seguía emocionado: "Ha sido una de mis mejores carreras y más inesperadas y de las más inesperadas , declaró el madrileño después en los micrófonos de DAZN. Como él mismo hacía entonces para valorar la actuación de Carlos solo hay que nombrar algunos de los coches a los que ha batido en Losail llevando un Williams: por delante un McLaren, dos Mercedes y los dos Ferraris, en otro fin de semana aciago esta temporada co Chales LeclercLecrec octavo y Lewis Hamilton decimosegundo.