Oscar Piastri gana la carrera al sprint de GP de Catar y queda a 22 puntos de Lando Norris en la lucha por el Mundial

En una carrera al sprint sin apenas adelantamientos pasada la salida, los tres primeros en parrilla lo fueron también al paso por la bandera a cuadros. Los dos compañeros y equipo y rivales en la lucha por el Mundial, Oscar Piastri y Lando Norris fueron primero y tercero, con el Mercedes de George Russell entre ambos, y ahora les separan 22 puntos en el Mundial. Max Verstappen, que salía sexto, no pudo alcanzarles y en vez de seguir con su remontada en busca del título pierde tres puntos respecto al australiano y uno con el británico.

Fernando Alonso fue séptimo: cuarto en parrilla, enseguida perdió dos posiciones y a cinco vueltas para el final fue adelantado por Kimi Antonelli. Carlos Sainz también acabó en la zona de puntos (algo que no consiguieron ninguno de los dos Ferrari), al terminar octavo.

No pudo hacer 'max' En el Circuito Internacional de Losail había programadas 19 vueltas con la expectativa de ver si, a pesar de las dificultades para adelantar en este trazado, sería posible otra remontada de Max Verstappen, pero el vigente campeón del mundo se quedó a medias porque la salida limpia evitó sorpresas y aunque remontó dos puestos, hasta acabar cuarto, una vez la carrera se estabilizó fue poco a poco perdiendo sus opciones de podio. Su compañero Yuki Tsunoda terminó quinto para Red Bull, después de ceder el paso a su compañero en la primera vuelta tras una penalización de cinco segundos por violar los límites de la pista le hiciera bajar un puesto en beneficio de Kimi Antonelli, que fue quien se llevó los puntos de esa quinta posición.

Fácil para Piastri La victoria de Piastri fue la primera en un sprint esta temporada y nunca se vio amenazado ni tuvo problemas desde el momento en que se apagaron las luces, mientras que Russell y Norris estuvieron a punto de tocarse en la primera curva, pero evitaron el contacto. "Creo que los últimos dos fines de semana han sido más bien una sucesión de contratiempos que una falta de ritmo", declaró Piastri tras completar 19 vueltas al circuito iluminado de Lusail. "Aquí, hasta ahora todo ha ido sobre ruedas y el ritmo ha sido bueno. Es un circuito que me ha gustado en el pasado y, claramente, lo estoy disfrutando de nuevo", concluyó el piloto australiano. Su compañero de equipo y líder del Mundial, Lando Norris, había reconocido antes de la salida que adelantar sería un problema y no se equivocó. "No es fácil adelantar aquí, es demasiado complicado, así que todo se decide en la clasificación", afirmó.