El Torrent, ante el reto de sorprender en la Copa a un Betis en alza

El Torrent, equipo de Segunda RFEF, vivirá este miércoles uno de los partidos más importantes de su historia, un duelo correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey, que deberá disputar exiliado en el Ciutat de València y en el que sueña que su ilusión le permita sorprender a un Betis que llega tras siete encuentros sin perder.

También llega al alza el Torrent que, tras contratar como técnico a Toni Seligrat, no conoce la derrota y ha sumado un triunfo, ante el Castellón B (0-2), y un empate, ante el Andratx (2-2), en las últimas dos jornadas en el grupo 3 de la cuarta categoría del fútbol español.

Las obras del campo de San Gregorio de Torrent han obligado al club valenciano a trasladar esta eliminatoria copera al recinto del Levante, con capacidad para 26.000 espectadores.

Para que el estadio 'granota', a apenas diez kilómetros del municipio, presente una buena entrada de público, el Torrent ha dispuesto autobuses para desplazar a sus abonados y aficionados en general.

El buen momento del Betis, rubricado con su triunfo de este fin de semana en el derbi ante el Sevilla, se espera que atraiga también a parte del buen número de aficionados verdiblancos que hay asentados en la Comunitat Valenciana.

Seligrat presentará un equipo competitivo con el objetivo de ofrecer una buena imagen que, a la vez, sirva como impulso para el campeonato liguero del grupo 3 de Segunda Federación, en el que pese a su reacción en las últimas dos semanas es penúltimo en la clasificación.

El Betis, por su parte, afronta la eliminatoria copera con la exigencia, intensidad, "seriedad y concentración" que pide su técnico, el chileno Manuel Pellegrini, quien introducirá numerosos cambios en su once titular sin menoscabar la importancia de la competición ni la lógica extramotivación del rival.