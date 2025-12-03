El Torrent, ante el reto de sorprender en la Copa a un Betis en alza
- Los verdiblancos llegan al duelo con una gran racha de siete partidos sin conocer la derrota
- Torrent - Betis, en directo, miércoles a las 21:00 horas en Teledeporte y RTVE Play
El Torrent, equipo de Segunda RFEF, vivirá este miércoles uno de los partidos más importantes de su historia, un duelo correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey, que deberá disputar exiliado en el Ciutat de València y en el que sueña que su ilusión le permita sorprender a un Betis que llega tras siete encuentros sin perder.
También llega al alza el Torrent que, tras contratar como técnico a Toni Seligrat, no conoce la derrota y ha sumado un triunfo, ante el Castellón B (0-2), y un empate, ante el Andratx (2-2), en las últimas dos jornadas en el grupo 3 de la cuarta categoría del fútbol español.
Las obras del campo de San Gregorio de Torrent han obligado al club valenciano a trasladar esta eliminatoria copera al recinto del Levante, con capacidad para 26.000 espectadores.
Para que el estadio 'granota', a apenas diez kilómetros del municipio, presente una buena entrada de público, el Torrent ha dispuesto autobuses para desplazar a sus abonados y aficionados en general.
El buen momento del Betis, rubricado con su triunfo de este fin de semana en el derbi ante el Sevilla, se espera que atraiga también a parte del buen número de aficionados verdiblancos que hay asentados en la Comunitat Valenciana.
Seligrat presentará un equipo competitivo con el objetivo de ofrecer una buena imagen que, a la vez, sirva como impulso para el campeonato liguero del grupo 3 de Segunda Federación, en el que pese a su reacción en las últimas dos semanas es penúltimo en la clasificación.
El Betis, por su parte, afronta la eliminatoria copera con la exigencia, intensidad, "seriedad y concentración" que pide su técnico, el chileno Manuel Pellegrini, quien introducirá numerosos cambios en su once titular sin menoscabar la importancia de la competición ni la lógica extramotivación del rival.
Elche, Levante, Girona, Real y Villarreal no quieren sorpresas
Este miércoles, otros cinco equipos de Primera División se juegan el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey y tampoco quieren sorpresas ante rivales de categorías menores.
A la vez que el Betis, el Elche estará jugando ante el Quintanar del Rey, la Real ante el Reus, el Girona ante el Ourense, el Levante ante el Cieza y el Villarreal, el tercer clasificado de la Liga, ante el Antoniano.
Precisamente, en la anterior fase, el Ourense ya comenzó a posicionarse como el 'matagigantes' de esta edición copera, tras dejar en la cuneta al Oviedo. El conjunto gallego, que milita en Primera RFEF, venció en O Couto al ovetense por 4-2 después de forzar una prórroga.
Enfrente, estará un Girona que también anda por la zona baja de la tabla, como el Oviedo, y que no debe descuidarse si no quiere verse sorprendido por el conjunto de Primera RFEF.