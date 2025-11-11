Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Resultados Copa del Rey

Cartagena-Valencia, partido más destacado del sorteo de la segunda ronda de Copa del Rey

  • El equipo de Corberán se enfrenta a uno de los conjuntos más destacados de Primera Federación
  • El Villarreal, único equipo Champions en el sorteo, visita al Atlético Antoniano de Lebrija (Sevilla)
Sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey - Los Deportes de La1 | Ver
Cartagena-Valencia, partido más destacado del sorteo de la segunda ronda de Copa del Rey
RTVE.es

Cartagena-Valencia es el choque más destacado del sorteo de la segunda fase de la Copa del Rey de fútbol 2025 / 26 celebrado este martes en el Salón Luis Aragonés de Las Rozas, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Los de Carlos Corberán visita a uno de los conjuntos descendidos la pasada temporada desde el fútbol profesional y que ahora se sitúa en la segunda plaza del grupo 2 de Primera Federación.

El Villarreal, único equipo que juega la Champions League y que disputa estas primeras rondas del torneo del K.O., visitará al Atlético Antonio, de la localidad sevillana de Lebrija. Un conjunto del grupo 4 de Segunda Federación que se encuentra actualmente en la mitad de la tabla.

Lidera ese grupo el Club Deportivo Extremadura, que recibirá en esta segunda ronda al Sevilla. Un partido emotivo ya que el cuadro nervionense visitará el Francisco de la Hera de Almendralejo, campo en el que disputó sus últimos partidos el malogrado José Antonio Reyes, que jugaba en el Extremadura Unión Deportiva.

Por su parte, la gran sorpresa de la primera fase, el Ourense, de Primera RFEF, que derrotó al Real Oviedo por 4-2, llega ahora a la segunda fase del torneo del K.O. para enfrentarse al Girona.

Al igual que en el anterior sorteo, los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España a principio de año -Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic- todavía no han estado presentes en el bombo de la suerte, por lo que los modestos tendrán que avanzar otra ronda para soñar con jugar ante los cuatro 'gigantes' en la siguiente fase.

Los partidos de esta ronda se disputarán el 2, 3 y 4 de diciembre y, al igual que en la anterior fase, todos los duelos serán a partido único y el equipo de menor categoría jugará como local. Los partidos se jugarán en la franja horaria entre de entre las 19:00 horas y las 21:00 horas de dichos días.

Así quedan los emparejamientos de la segunda ronda de la Copa del Rey

Ourense CF - Girona FC

Club Portugalete - Deportivo Alavés

Reus FC Reddis - Real Sociedad

UE Sant Andreu - RC Celta de Vigo

CD Atlético Baleares - RCD Espanyol

CD Ebro - CA Osasuna

CD Numancia - RCD Mallorca

CE Sabadell - RC Deportivo

Pontevedra CF - SD Éibar

Racing de Ferrol - SD Huesca

SD Ponferradina - Real Racing Club

CD Mirandés - Real Sporting

Cultural Leonesa - FC Andorra

Real Zaragoza - Burgos CF

CD Cieza - Levante UD

CD Extremadura - Sevilla FC

CD Quintanar del Rey - Elche CF

CDA Navalcarnero - Getafe CF

Torrent CF - Real Betis

Club Atlético Antoniano - Villarreal CF

Real Ávila - Rayo Vallecano

FC Cartagena - Valencia CF

Real Murcia - Cádiz CF

CD Guadalajara - AD Ceuta

CF Talavera de la Reina - Málaga CF

CD Eldense - UD Almería

CD Tenerife - Granada CF

CD Leganés - Albacete Balompié

Es noticia: