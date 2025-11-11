Cartagena-Valencia, partido más destacado del sorteo de la segunda ronda de Copa del Rey

Cartagena-Valencia es el choque más destacado del sorteo de la segunda fase de la Copa del Rey de fútbol 2025 / 26 celebrado este martes en el Salón Luis Aragonés de Las Rozas, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Los de Carlos Corberán visita a uno de los conjuntos descendidos la pasada temporada desde el fútbol profesional y que ahora se sitúa en la segunda plaza del grupo 2 de Primera Federación.

El Villarreal, único equipo que juega la Champions League y que disputa estas primeras rondas del torneo del K.O., visitará al Atlético Antonio, de la localidad sevillana de Lebrija. Un conjunto del grupo 4 de Segunda Federación que se encuentra actualmente en la mitad de la tabla.

Lidera ese grupo el Club Deportivo Extremadura, que recibirá en esta segunda ronda al Sevilla. Un partido emotivo ya que el cuadro nervionense visitará el Francisco de la Hera de Almendralejo, campo en el que disputó sus últimos partidos el malogrado José Antonio Reyes, que jugaba en el Extremadura Unión Deportiva.

Por su parte, la gran sorpresa de la primera fase, el Ourense, de Primera RFEF, que derrotó al Real Oviedo por 4-2, llega ahora a la segunda fase del torneo del K.O. para enfrentarse al Girona.

Al igual que en el anterior sorteo, los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España a principio de año -Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic- todavía no han estado presentes en el bombo de la suerte, por lo que los modestos tendrán que avanzar otra ronda para soñar con jugar ante los cuatro 'gigantes' en la siguiente fase.

Los partidos de esta ronda se disputarán el 2, 3 y 4 de diciembre y, al igual que en la anterior fase, todos los duelos serán a partido único y el equipo de menor categoría jugará como local. Los partidos se jugarán en la franja horaria entre de entre las 19:00 horas y las 21:00 horas de dichos días.