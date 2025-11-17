La final de la Copa del Rey seguirá disputándose en el estadio de La Cartuja hasta 2028

El estadio La Cartuja ha sido designado este lunes sede de la final de la Copa del Rey para la presente edición y también para las dos siguientes, con lo que Sevilla se asegura ser el escenario de este último partido del torneo, al menos, durante diez ediciones consecutivas.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha hecho el anuncio aprovechando la concentración de la selección española en Sevilla en la víspera del partido ante Turquía de la fase clasificación para el Mundial 2026, precisamente en el estadio de La Cartuja.

Después de que la final de la edición de 2018 se disputara en el Metropolitano de Madrid --que se inauguró esa temporada--, la siguiente ya tuvo como sede el estadio del Betis, el Benito Villamarín.

Y desde entonces, todas la finales se han disputado en Sevilla, y siempre en el estadio de La Cartuja, empezando por las de las ediciones de 2020 y 2021 trastocadas por la pandemia de coronavirus y que se disputaron con pocas semanas de diferencia ese último año.

En la última final, el pasado abril, el Barcelona se impuso al Real Madrid.