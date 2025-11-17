La final de la Copa del Rey seguirá disputándose en el estadio de La Cartuja hasta 2028
- Sevilla será la sede del último partido del torneo durante diez años seguidos
- Copa del Rey de fútbol 2025 / 2026, en directo en RTVE
El estadio La Cartuja ha sido designado este lunes sede de la final de la Copa del Rey para la presente edición y también para las dos siguientes, con lo que Sevilla se asegura ser el escenario de este último partido del torneo, al menos, durante diez ediciones consecutivas.
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha hecho el anuncio aprovechando la concentración de la selección española en Sevilla en la víspera del partido ante Turquía de la fase clasificación para el Mundial 2026, precisamente en el estadio de La Cartuja.
Después de que la final de la edición de 2018 se disputara en el Metropolitano de Madrid --que se inauguró esa temporada--, la siguiente ya tuvo como sede el estadio del Betis, el Benito Villamarín.
Y desde entonces, todas la finales se han disputado en Sevilla, y siempre en el estadio de La Cartuja, empezando por las de las ediciones de 2020 y 2021 trastocadas por la pandemia de coronavirus y que se disputaron con pocas semanas de diferencia ese último año.
En la última final, el pasado abril, el Barcelona se impuso al Real Madrid.
Obras en los estadios
Esa era la séptima vez consecutiva de la final en Sevilla, que ahora se asegura otras tres en La Cartuja, la próxima fijada para el sábado 25 de abril de 2026, fecha que coincide con la venidera edición de la Feria de Abril, informa Efe.
Esta temporada, y al menos durante otra más, el estadio situado en la isla que forman los brazos del río Guadalquivir al llegar a la capital sevillana, alberga también los partidos del Betis mientras se reforma el Benito Villamarín.
Además, está previsto también que el propio estadio de La Cartuja se someta a reformas de cara a ser sede en el Mundial 2030, tal y como ha confirmado este mismo lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la presentación del acuerdo con la RFEF, al que también ha asistido el alcalde José Luis Sanz.
Por su parte, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha informado de que la adjudicación se ha hecho por acuerdo de la Junta Directiva del organismo y ha agradecido a las instituciones su "esfuerzo". En la nota de prensa no han dado más precisiones del acuerdo; y tampoco la Junta, propietaria del recinto.