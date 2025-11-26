La era de Chus Mateo echa a andar ante Dinamarca en la clasificación para el Mundial 2027

La selección española de baloncesto comienza una nueva era este jueves con su nuevo entrenador, Chus Mateo, quien debutará ante Dinamarca en el inicio de la fase de clasificación para el Mundial 2027.

Mateo asume un gran desafío tras la salida de Sergio Scariolo, el técnico más laureado en la historia de España que estuvo 15 años en el cargo.

Ambos se han intercambiado los banquillos, después de que el Real Madrid fichara a Scariolo para suceder a Mateo. Luego la Federación Española de Baloncesto nombró al madrileño como nuevo seleccionador.

Ahora, en su primera prueba, sólo contará con uno de los integrantes del equipo nacional en el pasado Eurobasket, el alero Santi Yusta, así como veteranos ganadores del Europeo de 2022 como Alberto Díaz y Jaime Fernández.

Sin jugadores de equipos de la Euroliga --ni de la NBA-- en la convocatoria --salvo Izan Almansa, jugador del Real Madrid que alterna sus actuaciones con el equipo U22--, el entrenador llamó por primera vez al veterano base Lluis Costa, del Covirán Granada, y al pívot de 22 años Great Osobor, Science City Jena, para debutar con La Familia.

La lista de 14 la completan viejos conocidos como Francis Alonso, Pep Busquets, Álvaro Cárdenas, Oriol Paulí, Álex Reyes, Miquel Salvó, Fran Guerra y Dani Díez. Además, en calidad de invitados, también asisten Miguel Allen y Miguel González, informa Efe.

En total, hasta 14 clubes (12 de la Liga Endesa) cuentan con representación entre los 16 jugadores convocados.