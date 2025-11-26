La era de Chus Mateo echa a andar ante Dinamarca en la clasificación para el Mundial 2027
- La selección española inicia esta etapa con Santi Yusta, Alberto Díaz y Jaime Fernández como líderes
- Clasificación Mundial 2027: Dinamarca - España, en directo este jueves a las 18.30 h. en Teledeporte y RTVE Play
La selección española de baloncesto comienza una nueva era este jueves con su nuevo entrenador, Chus Mateo, quien debutará ante Dinamarca en el inicio de la fase de clasificación para el Mundial 2027.
Mateo asume un gran desafío tras la salida de Sergio Scariolo, el técnico más laureado en la historia de España que estuvo 15 años en el cargo.
Ambos se han intercambiado los banquillos, después de que el Real Madrid fichara a Scariolo para suceder a Mateo. Luego la Federación Española de Baloncesto nombró al madrileño como nuevo seleccionador.
Ahora, en su primera prueba, sólo contará con uno de los integrantes del equipo nacional en el pasado Eurobasket, el alero Santi Yusta, así como veteranos ganadores del Europeo de 2022 como Alberto Díaz y Jaime Fernández.
Sin jugadores de equipos de la Euroliga --ni de la NBA-- en la convocatoria --salvo Izan Almansa, jugador del Real Madrid que alterna sus actuaciones con el equipo U22--, el entrenador llamó por primera vez al veterano base Lluis Costa, del Covirán Granada, y al pívot de 22 años Great Osobor, Science City Jena, para debutar con La Familia.
La lista de 14 la completan viejos conocidos como Francis Alonso, Pep Busquets, Álvaro Cárdenas, Oriol Paulí, Álex Reyes, Miquel Salvó, Fran Guerra y Dani Díez. Además, en calidad de invitados, también asisten Miguel Allen y Miguel González, informa Efe.
En total, hasta 14 clubes (12 de la Liga Endesa) cuentan con representación entre los 16 jugadores convocados.
El rival más débil
Tras concluir su preparación en Guadalajara antes de viajar a la localidad danesa de Farum, Mateo advirtió del peligro de su primer rival: "Tienen mucha actividad, son altos y defienden muy bien. En ataque no necesitan elaborar: tiran muy pronto, corren mucho y aprovechan el talento individual en situaciones de campo abierto".
Dinamarca llega a estos clasificatorios después de superar una fase previa y a priori será el más débil de un grupo que completan Georgia --siguiente rival de España el próximo domingo en La Laguna, Tenerife-- y Ucrania.
Los daneses -- que nunca se han clasificado para un Mundial-- tienen cinco jugadores en el baloncesto español, entre ellos dos en la Liga Endesa: el pívot Bakary Dibba (Breogán) y el escolta Gustav Knudsen (Manresa). En otras categorías del baloncesto nacional juegan Kevin Larsen (Lucentum), David Kristensen (Zamora) y Marcus Engelhardt Møller (Unicaja U22).
Los tres primeros del cuarteto pasarán a la segunda y última fase de clasificación.