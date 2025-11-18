Chus Mateo revoluciona su primera lista de la selección masculina de baloncesto y da entrada a Izan Almansa

El seleccionador de la absoluta masculina de baloncesto, Chus Mateo, ha ofrecido este martes su primera lista de convocados para los partidos clasificatorios de la Copa del Mundo 2027. España inicia el camino frente a Dinamarca a domicilio y Georgia los días 27 y 30 de noviembre con 14 jugadores más dos invitados en una revolucionaria convocatoria.

Con las ausencias esperadas de los jugadores que militan en equipos de la NBA y la NCAA, más los de equipos que juegan en la Euroliga, destaca la presencia de un jugador del Real Madrid, que disputa esta última competición: se trata de Izan Almansa. Y es que el ala-pívot merengue apenas ha tenido minutos en el torneo continental con Scariolo -ex seleccionador-, menos de diez repartidos en dos partidos

Mateo ha hecho pública su primera lista en un acto celebrado en Tenerife, donde la selección española disputará el segundo partido de la ventana contra Georgia.

La introducción de Almansa, como lo sería de cualquier jugador de Euroliga, es la destacada de una lista donde se incluyen nombres conocidos de la anterior convocatoria como Alberto Díaz (Unicaja), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife) y Santi Yusta (Casademont Zaragoza).

En cuanto a debutantes, entran Lluis Costa (Covirán Granada) y Great Osobor, que milita en el Science City Jena de la Bundesliga y tiene la doble nacionalidad española, nacido en Tudela (Navarra), y británica. Además, entran como invitados Miguel Allén (Joventut) y Miguel González (Casademont).

La lista completa es la siguiente:

Alberto Díaz (Unicaja), Álvaro Cárdenas (Peristeri, Grecia), Lluis Costa (Covirán Granada), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Francis Alonso (Río Breogán), Pep Busquets (Bàsquet Girona), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Alex Reyes (BAXI Manresa), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Dani Díez (San Pablo Burgos), Miquel Salvó (Dreamland Gran Canaria), Izan Almansa (Real Madrid), Great Osobor (Basket Sciencie City Jena, Alemania) y Fran Guerra (La Laguna Tenerife); invitados: Miguel Allén (Joventut) y Miguel González (Casademont).