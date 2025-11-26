Chus Mateo: "Dinamarca es un rival peligroso y exige nuestro máximo respeto”

Chus Mateo, que se estrena como seleccionador nacional este jueves ante Dinamarca, en el primer partido de la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027, ha afirmado que el cuadro danés "es un rival muy peligroso" y exige el "máximo respeto".

La selección española se ha concentrado de nuevo en Guadalajara para preparar en el Palacio Multiusos los dos compromisos premundialistas, ante Dinamarca en Copenhague, y el domingo frente a Georgia, en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna (Tenerife).

Pese a que el partido ante Georgia, que ya ganó a los españoles en el Europeo (83-69) parece el más complicado, Mateo insistió en que todo el foco está puesto en el duelo de Copenhague. “Ahora mismo solo existe Dinamarca. No quiero pensar en nada más”, zanjó en rueda de prensa.

El seleccionador ofreció un análisis minucioso del primer rival, al que definió como “un equipo peligroso” por su físico, su rapidez y su agresividad defensiva. “Tienen mucha actividad, son altos y defienden muy bien. En ataque no necesitan elaborar: tiran muy pronto, corren mucho y aprovechan el talento individual en situaciones de campo abierto”, explicó.

Entre los jugadores daneses, Mateo señaló a varios nombres clave: un base al que considera “el líder y muy talentoso”; Jensen, escolta del Ulm alemán y “excelente tirador”; Bakari Diva, que está firmando “una gran campaña” en Breogán; Eric Str, “extraordinario tirador”; y Larsen, reciente MVP de su liga.

“Para nosotros, respetar a Dinamarca es respetar nuestro trabajo. Si no estamos muy concentrados, tendremos problemas”, advirtió Mateo, que afrontará en Copenhague su primer examen oficial como seleccionador.

El extécnico del Real Madrid, que afronta sus primeras sesiones de trabajo al frente del combinado nacional, se mostró “muy satisfecho” con la respuesta del grupo en estos primeros días. “Los jugadores están con una voluntad enorme de escuchar, con los ojos muy abiertos. Asimilan rápido pese a venir de equipos y filosofías distintas. Eso nos está ayudando muchísimo”, afirmó tras el entrenamiento en el Palacio Multiusos de Guadalajara.

Sin embargo, el seleccionador evitó hablar de plazos, expectativas o comparaciones. “Llevo poco tiempo y trabajo a ‘piñón fijo’. No pienso en nada más que en lo inmediato. Lo único que quiero es que ellos jueguen al nivel al que lo hacen en sus clubes”, recalcó.

El técnico destacó la importancia de los jugadores con mayor recorrido en la selección -como Alberto Díaz, Jaime Fernández o Santi Yusta- por su papel en la creación de la dinámica interna del grupo. “Son una ayuda enorme. Explican qué significa jugar con España y cómo funcionan las cosas aquí”, reconoció.