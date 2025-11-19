El Real Madrid pierde a Militao unas dos semanas tras su lesión con Brasil

Éder Militao, el defensa brasileño del Real Madrid, estará unas dos semanas de baja por culpa de una lesión en el aductor derecho que se produjo en el último partido con Brasil en un amistoso ante Túnez (1-1).

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha. Pendiente de evolución", ha publicado el club sobre la dolencia del central.

Militao, figura clave en los planes de Xabi Alonso en el Real Madrid, disputó 90 minutos en el amistoso de Brasil contra Senegal y 60 contra Túnez, en el que tuvo que retirarse del terreno de juego con una ligera cojera.

El central sufrió unas molestias musculares en el minuto 60 del encuentro después de haber dado ya el susto en el arranque del partido, cuando sintió algo de dolor y obligó al técnico de la Canarinha, Carlo Ancelotti, a poner a calentar en la banda a un posible sustituto.

El zaguero, sin embargo, optó por continuar y empezó la segunda mitad, momento en el que se lesionó solo, tras dar un pase a un compañero, a quien inmediatamente pidió que echara el balón fuera del campo para ser sustituido.

Tras esto, los servicios médicos de Brasil informaron a sus homólogos del Real Madrid de la molestia del futbolista en el aductor derecho y Militao fue sometido a pruebas este miércoles en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, que ya han determinado el alcance de sus problemas musculares.