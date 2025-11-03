Xabi Alonso: "Con Benítez aprendí mucho y eso me ayudó a estar aquí ahora"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha recordado con cariño su etapa en el Liverpool bajo la dirección de Rafa Benítez antes de medirse al equipo inglés en la Champions.

Alonso ha recordado varios pasajes de su paso por el equipo de los reds hace dos décadas en la rueda de prensa en Anfield en la víspera del encuentro de la cuarta jornada de la competición continental, todo un "clásico" europeo, como la ha definido el propio técnico.

En concreto, Xabi Alonso ha dicho que ese periplo en su carrera futbolística en Liverpool le influyó "mucho". "Tuvo mucha sustancia. Con Rafa [Benítez] aprendí mucho del fútbol de élite, no solo de cómo jugar los partidos, sino de cómo pensarlos, prepararlos. Y eso me ayudó a estar aquí ahora [como entrenador]. Todavía recuerdos muchas cosas de entonces que me ayudan para el día a día", ha dicho el técnico vasco.

El excentrocampista, que jugó cinco temporadas con el Liverpool entre 2004 y 2009 antes de fichar precisamente por el Real Madrid, ha confesado que se sintió muy "querido" allí y ha añadido que espera mantenerse concentrado en el partido a pesar de todo. "Intento distanciarme de la emocionalidad que tienen estos partidos cuando voy a Anoeta o Anfield, estadios donde tienes conexión", ha declarado.

Además, el tolosarra ha rememorado una de las finales icónicas de la historia de la Liga de Campeones, el milagro de Estambul, donde el Liverpool se proclamó campeón tras ir perdiendo 3-0 al descanso.

"Nos habíamos clasificado para jugar la final y en el último partido de liga, ante el Tottenham, Gerrard falló un penalti. A la semana siguiente jugábamos la final de la Champions y Rafa designó que el lanzador era yo o Kewell. Cuando se produjo el penalti, Harry [Kewell] ya no estaba porque le habían cambiado y me tocaba a mí, sin haber tirado ningún penalti en el fútbol profesional. A la segunda entró. Probablemente cambió mi historia como jugador y la del Liverpool también porque fue el 3-3 de aquella final inolvidable", ha contado a resultas del debate sobre los penaltis en el Real Madrid después de que Mbappé le cediera un lanzamiento a Vinicius en el último partido de Liga y el brasileño lo fallara.

Antes que él este lunes ha comparecido también el técnico del Liverpool, Arne Slot, quien no quiso tener en cuenta el precedente del año pasado, la victoria del conjunto de la Premier por 2-0 en esta misma fase, porque el Real Madrid tenía entonces "muchos lesionados".