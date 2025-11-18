España mira de reojo al Mundial 2026 con el último baile de grupo en Sevilla ante Turquía

El objetivo está casi hecho. España se encuentra a 90 minutos de certificar su pase al Mundial de 2026, solo tiene que seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora, jugar como juega al fútbol ante Turquía.

La Cartuja será el testigo presencial de un billete directo a Estados Unidos, México y Canadá que solo tiene un color, el rojo de la selección española, salvo catástrofe mayúscula. Actualmente, la actual campeona de Europa lidera el grupo E con 15 puntos, tres más que los otomanos.

Las cuentas son sencillas, todo lo que no sea perder por una diferencia de siete goles ante Güler y compañía será suficiente para amarrar ese viaje directo a la cita mundialista de este verano en el continente americano.

Hasta la fecha, España ha realizado una clasificación brillante, con cinco victorias de cinco posibles y un balance de ensueño, con 19 goles a favor y ni uno solo en contra. En el camino, los futbolistas de Luis de la Fuente han batido el récord de la España que logró la primera y única estrella mundialista en Sudáfrica 2010, que estuvo 29 partidos sin conocer la derrota; ellos llevan ya 30 tras la goleada lograda ante Georgia.

Una España coral que puede jugar en todos los registros Además, el combinado español ha demostrado que puede jugar en todos los registros y con jugadores muy dispares. El camino de clasificación comenzó el pasado 4 de septiembre, con el partido lejos de casa ante Bulgaria y un 'once' tipo muy parecido al que levantó la Eurocopa en Berlín en julio de 2024. Un combinado de 'gala' con Lamine, Nico y Pedri como el trío ganador de Luis de la Fuente. En el segundo duelo, que jugaría tres días más tarde ante Turquía y que sería crucial de cara a la configuración del grupo, el seleccionador apostó por el mismo 'once' y no pudo obtener mejores resultados, un 0-6 en casa del rival más peligroso del grupo. ¿Cuánto sabes de la selección española masculina de fútbol? ¡Participa en nuestro 'quiz'! Fran Mena Ahí se cerraba la primera ventana de clasificación al Mundial con unas sensaciones y un juego inmejorables, y lo que parecía iba a ser una alineación habitual de cara a las citas restantes, se convirtió en bajas inesperadas que le han venido muy bien al conjunto del equipo. A pesar de haber realizado una fase impecable y tener buen ambiente entre los futbolistas, la polémica ha hecho acto de presencia en forma de enfrentamiento entre el Barcelona y la Selección a cuenta del estado físico de Lamine Yamal. Tras la disputa de la primera ventana, Nico Williams fue uno de los primeros en borrarse de las próximas citas por culpa de las lesiones. Algo parecido fue lo que sucedió con Lamine, aunque estas dos ausencias no han estado exentas de polémica.