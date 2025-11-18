España mira de reojo al Mundial 2026 con el último baile de grupo en Sevilla ante Turquía
- La selección española tiene el billete virtual a la cita mundialista, salvo que pierde por siete goles ante Turquía
- España - Turquía, en directo, martes a las 20:45h. en La 1 y RTVE Play
El objetivo está casi hecho. España se encuentra a 90 minutos de certificar su pase al Mundial de 2026, solo tiene que seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora, jugar como juega al fútbol ante Turquía.
La Cartuja será el testigo presencial de un billete directo a Estados Unidos, México y Canadá que solo tiene un color, el rojo de la selección española, salvo catástrofe mayúscula. Actualmente, la actual campeona de Europa lidera el grupo E con 15 puntos, tres más que los otomanos.
Las cuentas son sencillas, todo lo que no sea perder por una diferencia de siete goles ante Güler y compañía será suficiente para amarrar ese viaje directo a la cita mundialista de este verano en el continente americano.
Hasta la fecha, España ha realizado una clasificación brillante, con cinco victorias de cinco posibles y un balance de ensueño, con 19 goles a favor y ni uno solo en contra. En el camino, los futbolistas de Luis de la Fuente han batido el récord de la España que logró la primera y única estrella mundialista en Sudáfrica 2010, que estuvo 29 partidos sin conocer la derrota; ellos llevan ya 30 tras la goleada lograda ante Georgia.
Una España coral que puede jugar en todos los registros
Además, el combinado español ha demostrado que puede jugar en todos los registros y con jugadores muy dispares. El camino de clasificación comenzó el pasado 4 de septiembre, con el partido lejos de casa ante Bulgaria y un 'once' tipo muy parecido al que levantó la Eurocopa en Berlín en julio de 2024.
Un combinado de 'gala' con Lamine, Nico y Pedri como el trío ganador de Luis de la Fuente. En el segundo duelo, que jugaría tres días más tarde ante Turquía y que sería crucial de cara a la configuración del grupo, el seleccionador apostó por el mismo 'once' y no pudo obtener mejores resultados, un 0-6 en casa del rival más peligroso del grupo.
Ahí se cerraba la primera ventana de clasificación al Mundial con unas sensaciones y un juego inmejorables, y lo que parecía iba a ser una alineación habitual de cara a las citas restantes, se convirtió en bajas inesperadas que le han venido muy bien al conjunto del equipo.
A pesar de haber realizado una fase impecable y tener buen ambiente entre los futbolistas, la polémica ha hecho acto de presencia en forma de enfrentamiento entre el Barcelona y la Selección a cuenta del estado físico de Lamine Yamal.
Tras la disputa de la primera ventana, Nico Williams fue uno de los primeros en borrarse de las próximas citas por culpa de las lesiones. Algo parecido fue lo que sucedió con Lamine, aunque estas dos ausencias no han estado exentas de polémica.
La polémica con Lamine no afecta al equipo
En la segunda llamada a filas de Luis de la Fuente, el extremo del Barcelona no llegó a concentrarse a pesar de estar convocado porque desde el club se aseguró que se lesionó en el partido de Champions ante el PSG y causó baja en el duelo ante el Sevilla de Liga, previo a ir con España.
En la rueda de prensa, el míster riojano fue cuestionado por las críticas que realizó su homólogo en el Barça, Hansi Flick, que cuestionó el cuidado de Lamine tras la primera ventana, cuando llegó lesionado a Barcelona.
De la Fuente no dudó en responder a Flick y aseguró que no entendía sus declaraciones, sobro todo, cuando él también ejerció el cargo con Alemania. Más allá de la disputa dialéctica, desde la RFEF siempre se ha asegurado que la salud de los jugadores ha sido lo primero.
En dicha concentración para disputar el tercero y cuarto partido ante Georgia y Bulgaria, se llegaron a caer hasta cuatro futbolistas, Huijsen, Lamine, Olmo y Ferrán, este tras el duelo disputado ante los georgianos, que se ganó por 2-0.
Unas ausencias, unidas a nombres importantes como los de Carvajal, Rodri o Morata, este último por decisión técnica, que harían componer un equipo bien distinto al que se supone de gala, pero que ha demostrado que hay varios equipos competitivos en este plantel.
En esta última y definitiva ventana, el caso Lamine, lejos de despejarse, se recrudeció. De la Fuente lo volvió a llamar con España y el jugador parecía en perfectas condiciones, después de jugar un duelo de Liga ante el Celta a un gran nivel.
Pero el mismo lunes de la concentración, la RFEF emitía un comunicado en el que anunciaba la desconvocatoria del futbolista y su "sorpresa y malestar" con el Barcelona, que había sometido a Lamine a un tratamiento de radiofrecuencia el mismo día de la concentración y requería un reposo de siete a diez días, pero no había avisado a los servicios médicos de España.
De nuevo, y con múltiples bajas, incluida la de última hora de Huijsen por molestias físicas, y sin Pedri, lesionado, hacía que el míster riojano tuviese que apostar por un 'once' alternativo que ha vuelto a demostrar las garantías de este proyecto, con otra goleada en Tiflis y un último baile de clasificación ante Turquía que pueden firmar con un currículum inmaculado con una nueva victoria y la portería a cero.