¿Cuánto sabes de la selección española masculina de fútbol? ¡Participa en nuestro 'quiz'!

La selección española masculina de fútbol es uno de los combinados nacionales más laureados y su momento de forma actual la coloca como una de las favoritas a ganar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que se disputará en 2026. ¿Cuánto sabes de la selección española masculina de fútbol? Descúbrelo con el quiz que hemos preparado en la nueva herramienta RTVE Participa.

¿Quién es el jugador más joven en marcar con la selección española? ¿Cuántas Eurocopas ha ganado España? ¿Quién fue el seleccionador que ganó la Eurocopa 2008? ¿Quién es el jugador con más partidos de la historia de la selección? ¿Quién eliminó al equipo de Luis Enrique en el Mundial 2022? Son algunas de las preguntas que deberás acertar para demostrar que eres un auténtico experto en La Roja.

Desde su creación en 1920 hasta su último título en 2024, la selección ha cosechado grandes éxitos y muchos sinsabores. El gol de Zarra a Inglaterra que acabó en cuarto puesto en el Mundial de 1950, el tanto de Marcelino ante la URSS que llevó a España a su primer título en la segunda Eurocopa de la historia, la maldición de los cuartos de final, el gol de Hierro a Dinamarca y de Alfonso a Yugoslavia... Muchos momentos épicos que han forjado la historia de uno de los mejores combinados nacionales de todos los tiempos.

La época dorada entre 2008 y 2012 con los Iker Casillas, Sergio Ramos, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, David Villa, Fernando Torres y compañía. Quizá uno de los equipos que mejor ha jugado en la historia de este deporte y, además, vino acompañada de los mayores éxitos de La Roja.