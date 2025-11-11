De la Fuente, "sorprendido" por el tratamiento del Barça a Lamine sin avisar: "No había vivido una situación así"
- El seleccionador español ha pasado por los micrófonos de RNE, donde ha comentado esta situación
- El Barça sometió a Lamine a un tratamiento de su pubalgia que requiere entre 7 y 10 días de baja sin avisar a la RFEF
"Uno se queda sorprendido. No había vivido una situación así". Estas son las palabras con las que el seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ha respondido, en una entrevista en exclusiva en RNE, a la desconvocatoria de Lamine Yamal tras someterse con el Barcelona a un tratamiento para su pubalgia el mismo día que tenía que concentrarse con España.
Una situación que ha ahondado en la crisis entre el club catalán y la Real Federación Española de Fútbol, que emitió un duro comunicado en la mañana de este mismo martes en el que mostraba "su sorpresa y malestar" con los servicios médicos culés por no haber avisado del tratamiento al futbolista.
Lamine ha sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis, que supone un reposo que va de los siete a los diez días. Una baja que le deja fuera de la tercera y decisiva ventana de clasificación al Mundial en los partidos ante Georgia y Turquía.
Es la segunda ausencia consecutiva del extremo derecho del Barcelona después de haber entrado en la lista que confeccionó De la Fuente para afrontar la fase de clasificación a la cita mundialista que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá.
"Lamine quería quedarse. Está entregadísimo a la causa de la selección", ha afirmado Luis de la Fuente; y ha desvelado que esta mañana ha "tranquilizado" al jugador antes de que se despidiera de todos sus compañeros.
El seleccionador también ha negado que haya "conflicto" con el Barça, aunque ha dicho que "de igual manera que respeta" las decisiones del club azulgrana "exige" que se respeten las suyas. Y ha declarado que "es muy difícil dosificar a un jugador cuando lo tienes un partido al mes en el cómputo anual". "Será más fácil o más viable [dosificarlo] cuando lo tienes 60 ó 70 partidos en un club".
El caso de Nico Williams
De la Fuente también ha comentado la no convocatoria de Nico Williams, el atacante que reapareció el fin de semana con el Athletic y fue decisivo en la victoria ante el Oviedo. "Son situaciones diferentes", ha dicho el técnico riojano en Radiogaceta de los Deportes.
"El miércoles no jugó Champions con su club y arrastraba un histórico de lesiones y problemas físicos importante. Como hablamos con los servicios médicos de su club, sabíamos que su estado no es el mejor. El club libremente consideró que lo necesitaba el domingo, asumió el riesgo y jugó. Pero cuando nosotros dimos la lista no había participado en el partido previo y eso me dio la indicación de que no estaba en condiciones para los importantes partidos que tenemos que afrontar en el futuro inmediato", ha comentado De la Fuente.