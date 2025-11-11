De la Fuente, "sorprendido" por el tratamiento del Barça a Lamine sin avisar: "No había vivido una situación así"

"Uno se queda sorprendido. No había vivido una situación así". Estas son las palabras con las que el seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ha respondido, en una entrevista en exclusiva en RNE, a la desconvocatoria de Lamine Yamal tras someterse con el Barcelona a un tratamiento para su pubalgia el mismo día que tenía que concentrarse con España.

26.58 min Radiogaceta de los deportes - Luis de la Fuente: "Respeto las decisiones del Barça y exijo que se respeten las mías"

Una situación que ha ahondado en la crisis entre el club catalán y la Real Federación Española de Fútbol, que emitió un duro comunicado en la mañana de este mismo martes en el que mostraba "su sorpresa y malestar" con los servicios médicos culés por no haber avisado del tratamiento al futbolista.

Lamine ha sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis, que supone un reposo que va de los siete a los diez días. Una baja que le deja fuera de la tercera y decisiva ventana de clasificación al Mundial en los partidos ante Georgia y Turquía.

Es la segunda ausencia consecutiva del extremo derecho del Barcelona después de haber entrado en la lista que confeccionó De la Fuente para afrontar la fase de clasificación a la cita mundialista que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

"Lamine quería quedarse. Está entregadísimo a la causa de la selección", ha afirmado Luis de la Fuente; y ha desvelado que esta mañana ha "tranquilizado" al jugador antes de que se despidiera de todos sus compañeros.

El seleccionador también ha negado que haya "conflicto" con el Barça, aunque ha dicho que "de igual manera que respeta" las decisiones del club azulgrana "exige" que se respeten las suyas. Y ha declarado que "es muy difícil dosificar a un jugador cuando lo tienes un partido al mes en el cómputo anual". "Será más fácil o más viable [dosificarlo] cuando lo tienes 60 ó 70 partidos en un club".