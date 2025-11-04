España se medirá a Inglaterra, Islandia y Ucrania en su camino al Mundial de Brasil 2027

La selección española femenina de fútbol ya conoce a sus rivales en la fase de clasificación al Mundial de Brasil 2027. La actual campeona del Mundo deberá enfrentarse a Inglaterra, Islandia y Ucrania en el Gurpo A3, uno de los más complicados que ha deparado el sorteo, donde está en juego las cuatro plazas directas a la cita mundialista.

La UEFA ha celebrado este martes en su sede en Nyon, Suiza, el sorteo para los emparejamientos, que se jugarán del 3 de marzo al 9 de junio del año que viene. El campeón de grupo se clasificará directamente y el resto disputará una eliminatoria, donde hay en juego otros siete billetes más al Mundial.

La última plaza queda reservada para los 'play-offs' inter-confederaciones. También estará en juego el ascenso y el descenso de cara a la próxima UEFA Women's Nations League.

La suerte ha querido que España e Inglaterra vuelvan a medirse en lo que se está convirtiendo en un clásico del fútbol internacional, donde las chicas de Sonia Bermúdez buscarán resarcirse de la final perdida en la Eurocopa del verano pasado ante las inglesas en la tanda de penaltis.

Antes, España logró el primer cetro mundial de su historia tras imponerse por 1-0 a Inglaterra en la final que disputaron hace dos años en Sídney. También las españolas salieron victoriosas en la fase de grupos de la Nations League, donde dejaron fuera de las semis a las británicas.

Españolas e inglesas se han enfrentado 20 veces Será el vigesimoprimer encuentro entre ambas selecciones. Cinco acabaron con victoria para España, ocho para Inglaterra y siete con empate. El equipo de la neerlandesa Sarina Wiegman y que derrotó a España por penaltis en la Eurocopa de este año verano formaba parte del bombo 2, con Países Bajos, Italia y Noruega. La suerte la colocó de frente otra vez con el que ahora encabeza Sonia Bermúdez, tras su duelo más reciente, resuelto a favor de España en la Liga de Naciones, donde también compartieron grupo. La Roja perdió en campo inglés (1-0), su única derrota, pero ganó en su casa (2-1) y acabó líder del grupo con 5 puntos más (15) que las inglesas a las que también conoce La fase de clasificación se jugará en seis jornadas, del 3 de marzo al 9 de junio del año que viene, y los otros rivales de España e Inglaterra serán Islandia y Ucrania, a las que las españolas ya se midieron en anteriores rondas premundialistas. Con la primera, para el Mundial de Estados Unidos 1999 España sumó sendos empates, a cero en Palencia y a uno en Kopavogur, y para el Mundial de 2003, también en Estados Unidos, las españolas golearon por 6-1 en Teruel y perdieron por 3-0 en Reikiavik. También para el Mundial de 1999, España se impuso a Ucrania en Gavá (1-2) y perdió en Kiev (2-1) y para la cita de Australia y Nueva Zelanda 2023 las españolas saldaron con goleada los dos enfrentamientos. 0-6 en Kovalivka con goles de Alexia, dos de Amaiur Sarriegi, Eizagirre, Apanashchenko en propia meta y Alba Redondo, el 26 de octubre de 2021 y 5-0 el 6 de septiembre de 2022, en la Ciudad del fútbol de Las Rozas, con dobletes de Esther González y Alba Redondo y tanto de Penalti de Jenni Hermoso.