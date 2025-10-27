Sonia Bermúdez sobre la ambición de la Selección: "En la ida jugamos bien, pero podemos hacerlo mucho mejor"
- La seleccionadora no da por bueno el 4-0 de la ida y dice querer ganar todos los partidos
- Suecia - España, en directo, vuelta de semifinal de la Nations League en La 1 y RTVE.es
Sonia Bermúdez, seleccionadora española, ha analizado en la rueda de prensa previa al Suecia - España, vuelta de las semifinales de la Nations League, a su equipo. Ha dicho, que a pesar de haber ganado la ida con claridad (4-0) espera ver mejor a su equipo. "En la ida jugamos bien, pero podemos hacerlo mucho mejor".
Además, ha dicho que podría haber cambios, pero solo ha dado por hecho el de Salma Paralluelo - a la que ha mandado su apoyo-, lesionada en el partido que se disputó en la Rosaleda y que estará fuera varios meses. "El cambio de Salma es más que obvio. Nos estamos jugando un pase a la final, nos olvidamos del partido de la ida y solo pensamos en el de mañana. Mañana veréis quién juega", ha comentado en relación a las rotaciones.
Un equipo muy competitivo
La seleccionadora ha afirmado que "tenía ganas de debutar y ver al equipo competir", pero que esa garra no se la ha transmitido ella: iba intrínseca en las jugadoras. "Son tan competitivas que cuando acabó el partido sabían que quedaba la vuelta. Más allá del resultado, queremos ganar mañana", ha valorado en rueda de prensa.
Porque Bermúdez ha dado por hecho que las suecas saldrán a morder: "sabemos al rival que tenemos en frente, sabemos que es el tercero del ranking mundial y que juega en casa. Es un equipo muy peligroso, el otro día defendimos muy bien y aun así creo que hay cosas que mejorar". Declaración de intenciones sobre lo que quiere ver sobre el terreno de juego.
Una rueda de prensa relajada, en la que la seleccionadora ha afirmado estar entrenando los penaltis porque a ella "le gustaba hacerlo de jugadora", no porque estén pensando en lo que pueda pasar más adelante. De hecho, tras el cuatro a cero de la ida, no piensan en la posible final. "Somos un staff nuevo, que piensa en el presente y en el partido de mañana que va a ser complicado", ha dicho.
Laia Aleixandri: "Destaco la unión de este equipo"
Antes, ha hablado Laia Aleixandri, que ha destacado el buen ambiente que se respira en el equipo. "Valoro muchas cosas positivamente, pero si tengo que sacar una es la unión de las jugadoras. Pueden variar unas y otras, pero la unión de todas es clave en la selección y clave para competir", ha comentado.
También ha valorado positivamente la presencia de Sonia Bermúdez como seleccionadora: "Nos hemos sentido muy bien. Tanto el staff como las jugadoras hemos empezado con mucha ambición y muy buena comunicación, algo que es clave. Al final, Sonia sabe lo que es estar al otro lado, como jugadora".
España se juega el pase a la final de la Nations League ante Suecia en Gotemburgo tras ganar por cuatro goles a cero en el partido de ida en casa. El de vuelta, se podrá seguir en directo en La1, RTVE Play y RTVE.es, este martes a partir de las 19:00.