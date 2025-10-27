Sonia Bermúdez sobre la ambición de la Selección: "En la ida jugamos bien, pero podemos hacerlo mucho mejor"

Sonia Bermúdez, seleccionadora española, ha analizado en la rueda de prensa previa al Suecia - España, vuelta de las semifinales de la Nations League, a su equipo. Ha dicho, que a pesar de haber ganado la ida con claridad (4-0) espera ver mejor a su equipo. "En la ida jugamos bien, pero podemos hacerlo mucho mejor".

Además, ha dicho que podría haber cambios, pero solo ha dado por hecho el de Salma Paralluelo - a la que ha mandado su apoyo-, lesionada en el partido que se disputó en la Rosaleda y que estará fuera varios meses. "El cambio de Salma es más que obvio. Nos estamos jugando un pase a la final, nos olvidamos del partido de la ida y solo pensamos en el de mañana. Mañana veréis quién juega", ha comentado en relación a las rotaciones.

Un equipo muy competitivo La seleccionadora ha afirmado que "tenía ganas de debutar y ver al equipo competir", pero que esa garra no se la ha transmitido ella: iba intrínseca en las jugadoras. "Son tan competitivas que cuando acabó el partido sabían que quedaba la vuelta. Más allá del resultado, queremos ganar mañana", ha valorado en rueda de prensa. Porque Bermúdez ha dado por hecho que las suecas saldrán a morder: "sabemos al rival que tenemos en frente, sabemos que es el tercero del ranking mundial y que juega en casa. Es un equipo muy peligroso, el otro día defendimos muy bien y aun así creo que hay cosas que mejorar". Declaración de intenciones sobre lo que quiere ver sobre el terreno de juego. Una rueda de prensa relajada, en la que la seleccionadora ha afirmado estar entrenando los penaltis porque a ella "le gustaba hacerlo de jugadora", no porque estén pensando en lo que pueda pasar más adelante. De hecho, tras el cuatro a cero de la ida, no piensan en la posible final. "Somos un staff nuevo, que piensa en el presente y en el partido de mañana que va a ser complicado", ha dicho. España exhibe profesionalidad para dejar sentenciada la eliminatoria ante Suecia en el debut de Bermúdez Mario Vallejo