Salma Paralluelo sufre una rotura parcial en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda

La jugadora del FC Barcelona Salma Paralluelo sufre una lesión en el ligamento medial (o lateral interno) de la rodilla izquierda que se produjo el viernes en el partido de la selección española ante Suecia, según ha confirmado la federación nacional.

El F.C. Barcelona, horas después y tras realizarle más pruebas, determinó que es una rotura parcial y que estará algo más de dos meses de baja, una ''buena noticia'' tras el temor a una lesión de mayor gravedad.

La rodilla izquierda es la misma en la que Salma se rompió el ligamento cruzado en 2021, cuando compaginaba el fútbol --entonces como jugadora del Villarreal-- con el atletismo.

Paralluelo se hizo mucho daño tras caer en una posición muy forzada después de una entrada de una defensa de Suecia en la primera parte del partido de ida de las semifinales de la Nations League disputado en Málaga que España ganó 4-0. Tras recibir atención de los sanitarios de la selección, siguió jugando durante unos minutos, pero acabó retirándose entre lágrimas.

00.58 min Salma sale entre lágrimas tras su lesión en la ida de semifinales de la Nations League ante Suecia

Sonia Bermúdez ha convocado en lugar de la atacante azulgrana a Athenea del Castillo. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha informado de que la jugadora del Real Madrid se incorporará a la concentración de la selección en Las Rozas en la tarde de este sábado de cara al partido de vuelta del martes en Gotemburgo.