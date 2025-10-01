Valverde responde a las críticas: "Bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar"

Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, ha sacado un breve comunicado en su cuenta de la red social X en el que ha mostrado "su tristeza" por varios artículos en diversos medios deportivos que "han dañado su persona", en los que se señalaba que se había negado a jugar el duelo de Champions ante el Kairat.

"He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar", ha asegurado el uruguayo.

En la rueda de prensa previa a la segunda jornada de Champions League cuando dijo ante los medios que su posición natural es el centro del campo y no la de lateral derecho, función que vino realizando la pasada campaña de manera habitual ante la baja de larga duración de Carvajal.

"He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso", ha proseguido el charrúa.

Valverde fue suplente ante el Kairat y se le vio en la banda sin llegar a calentar, tras lo que varios medios apuntaron a que su relación con Xabi Alonso, el entrenador del equipo, no pasaba por buen momento. Algo que también ha desmentido en su breve escrito.

"Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos Deje el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea", ha finalizado el futbolista 'todoterreno' del Real Madrid.