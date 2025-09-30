Mbappé exhibe su forma en la Champions con un triplete al Kairat

Ficha técnica: 0 - Kairat: Kalmurza; Tapálov (Stanoyev, min.64), Martynovich, Sorokin, Mata; Kasabulat, Arad (Baybek, min.64); Mrynskiy, Gromyko (Zaria, min.79); Jorginho (Edmilson, min.64) y Satpáyev (Ricardinho, min.79). 5 - Real Madrid: Courtois; Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García; Tchouaméni (Camavinga, min.80), Ceballos, Güler (Bellingham, min.80); Mastantuono (Rodrigo, min.69), Vinícius (Brahim, min.69) y Mbappé (Gonzalo, min.80). Goles: 0-1, min.25: Mbappé (penalti). 0-2, min.52: Mbappé. 0-3, min.74: Mbappé. 0-4, min.83: Camavinga. 0-5, min.93: Brahim. Árbitro: Marco Guida (Italia). Mostró cartulina amarilla a Gromyko y Arad. Encuentro disputado en el Estadio Central de Almaty ante 27.000 espectadores. --Efe--

El Real Madrid ha ganado sin dificultades al Kairat Almaty por 0-5 en un partido donde Kylian Mbappé ha exhibido su clase y un gran momento de forma con un triplete.

El equipo liderado por el francés, que ya marcó los dos goles en la primera jornada ante el Olympique, se mantiene así firme en la competición europea --o más propiamente euroasiática-- y se recupera del golpe anímico tras la goleada que recibió en el derbi en la Liga española.

Todo ello en una noche histórica en Almaty, la antigua capital kazaja, en la que el Kairat se estrenó ante su afición en la Champions con máxima expectación y lleno total en el Estadio Central.

Los locales salieron motivados y dieron un susto al Madrid con una ocasión en la primera jugada. Y en los primeros minutos plantaron cara a los blancos a base de intensidad. De hecho, el equipo de Xabi Alonso tardó casi un cuarto de hora en crear su primera ocasión, mal rematada por un Vinicius Junior que no ha tenido un buen día.

Todo lo contrario que Mbappé, que es quien le dio un gran pase y que estuvo muy activo en todo momento, también bajando a recibir balones y lanzando ataques.

El francés también fue el encargado de abrir el marcador al transformar un penalti que concedió el campeón kazajo con una concatenación de errores de la defensa culminada por el derribo del joven portero Sherhan Kalmurza a Franco Mastantuono.

Rodrygo aprovecha sus minutos Con el primer gol, el Madrid consolidó su dominio y cerró al rival con Arda Guler al mando de las operaciones. Gran partido del turco, con la aportación también destacada de Dani Ceballos en el centro del campo. Ya en la segunda parte, y con los locales asumiendo riesgos, el Madrid pasó por encima de los de Rafael Urazbakhtin. Mbappé marcó el segundo al ganar por velocidad a la defensa tras un despeje de Thibaut Courtois, que se convirtió en asistencia de gol; y el tercero lo hizo desde la frontal tras un sutil pase de Guler. Ya en los minutos finales el 15 veces campeón de Europa redondeó el resultado con la aportación de los jugadores de refresco, en un partido donde el que tuvo descanso fue Fede Valverde --no jugó de lateral derecho de circunstancias: lo hizo Raúl Asencio--. Rodrygo Goes, que ya lanzó la jugada del tercero nada más salir, asistió a Eduardo Camavinga para anotar el cuarto, que lo marcó de cabeza también recién ingresado al campo. Y con el tiempo cumplido Brahim Díaz hizo el quinto y definitivo.