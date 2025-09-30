Dani Carvajal, sancionado con dos partidos por la roja que vio ante el Olympique de Marsella

El comité disciplinario de la UEFA ha sancionado con dos partidos al capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, por la tarjeta roja directa que vio en la primera jornada de la Champions League ante el Olympique de Marsella. La sanción se ha dado a conocer este martes, cuando el conjunto blanco disputa su encuentro de la segunda jornada frente al Kairat kazajo, pero el internacional español no ha entrado en la convocatoria al estar lesionado.

Carvajal vio la roja directa en el minuto 72 del encuentro disputado en el Santiago Bernabéu por golpear con su cabeza en la del guardameta argentino Gerónimo Rulli en una discusión antes de un saque de esquina.

El capitán madridista, que no puede jugar este martes en el partido ante el Kairat Almaty en el feudo kazajo ni en la siguiente jornada ante el Juventus (22 de octubre), no hubiera podido jugar de todas maneras pues se encuentra lesionado al sufrir una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha en el choque de LaLiga EA Sports del pasado sábado ante el Atlético de Madrid, lo que le tendrá alejado de los terrenos de juego entre cuatro y cinco semanas.

En el encuentro ante el Olympique se lesionó también el otro lateral derecho madridista, el inglés Trent Alexander Arnold, y el canterano Jesús Fortea se encuentra en Chile disputando el Mundial sub-20 con España, por lo que otro canterano, David Jiménez, es el único de la convocatoria que ocupa esa demarcación de forma natural, siendo Raúl Asencio la otra alternativa.