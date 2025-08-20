España - Alemania: el último doble duelo antes del Eurobasket entre dos selecciones campeonas del mundo

La selección española masculina de baloncesto afronta este jueves el penúltimo de los amistosos de preparación para el Eurobasket contra Alemania. Será en el Movistar Arena de Madrid, ante su afición, en el último partido en suelo español, que servirá además como homenaje a Sergio Llull. Este encuentro en Madrid dará comienzo a las 21:00 horas y se retransmitirá en directo por Teledeporte y RTVE Play. El sábado tendrá lugar la revancha en Colonia, a las 19:00 horas por Teledeporte y RTVE Play.

'La Familia' quiere regalar una victoria a su afición para endulzar una "Gira Imperium Nostrum" que está saliendo regular en cuanto a resultados, pero que es más preocupante en lo que respecta al nivel físico, con dos bajas obligadas en forma de lesionados: Eli John Ndiaye y Alberto Abalde. A ellos se debe añadir Lorenzo Brown, que renunció por motivos personales, y fue sustituido por el joven Mario Saint-Supéry.

Sergio Scariolo inició la concentración con 15 jugadores, pero ya sólo quedan 13 de esa primera lista. En estos días ha llamado a jugadores de la llamada España B, un equipo dirigido por Jaume Ponsarnau que jugó en el torneo de Málaga dejando buenas sensaciones.

Los últimos en incorporarse han sido Lucas Langarita y Álvaro Cárdenas, que se suman a Guillem Ferrando e Isaac Nogués. Con ellos cuatro son 17 los que están a las órdenes del técnico italiano para preparar el Eurobasket, aunque no todos están aún disponibles. Sigue siendo duda el base de Unicaja Alberto Díez, que se perdió los amistosos contra Francia. En este último se lesionó Abalde y terminó con molestias Saint-Supéry.

Las dos únicas buenas noticias de la semana son la recuperación de Darío Brizuela y Santi Aldama, el único que milita en la NBA de la actual 'Familia'. Los amistosos iban a servir de preparación física y anímica, pero por unas circunstancias y otras están dando auténticos quebraderos de cabeza al seleccionador, que deberá dar una lista definitiva de 12 jugadores antes del Eurobasket.