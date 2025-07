Ricky Rubio, en su vuelta al Joventut de Badalona: "Vengo con una ilusión que no había sentido nunca"

Ricky Rubio regresa a la que fue su casa, el Joventut de Badalona. El base español ha sido presentado este jueves un año después de haberse retirado de los terrenos de juego para cuidar su salud mental y asegura que vuelve "con una ilusión que no había sentido nunca". Además, pese a que reconoce que llegó a ver "la retirada cada día más cerca" está listo para volver a jugar en el club donde creció.

"Vengo con una ilusión que no había sentido nunca. He visto que se quieren mejorar las cosas y tengo ganas de empujar para sumar, hacer que el club esté donde se merece. Deportivamente, intentaré aportar mucho y, sobre todo, ayudar a los jóvenes. Me ha ido bien ser un mentor y es el momento de hacerlo en casa", ha explicado.

"Estoy preparado para la presión" Ricky ha recordado que, cuando terminó el curso pasado, se sentía "bastante perdido" y se planteó diferentes escenarios "desde la desesperación". "Llegó agosto y decidí tomarme un año en blanco para pensar en mí. Ha sido una montaña rusa. Ahora es enriquecedor, pero el proceso fue difícil", ha admitido. “Decidí tomarme un año en blanco para pensar en mí. Ahora es enriquecedor, pero el proceso fue difícil“ El base ha dicho que llegó a ver "la retirada cada día más cerca", pero en abril pasaron "alguna cosas" que le hicieron "escuchar la vida e ir a otro ritmo". En este sentido reconoció que su entrevista en el programa 'Lo de Evole' le "sirvió mucho para sanar". "Tuve una conversación con una persona que no conocía, y después sucedieron tres o cuatro acciones en tres días seguidos que me hicieron pensar. En mayo entró en mí una semilla, en junio empezaron las conversaciones hacia un objetivo que no sabía como iba a ir hasta hace dos o tres semanas, que vi claramente cómo la ilusión crecía, que el que quería volver era yo", ha relatado. Ricky Rubio aclara su enigmático mensaje: "Esto no es una despedida, es solamente un agradecimiento" Rubio ha reconocido que el año pasado tenía "la ilusión de volver a la Penya, pero no estaba preparado", pero ha remarcado que ahora se siente "preparado para la presión" de la competición. "Nunca había estado tanto tiempo parado. Rendiré al máximo nivel que tenga en este momento. Solo me importa lo que me exija yo y el equipo, no los demás", ha subrayado.