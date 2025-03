De Old Trafford al 'Nuevo' Trafford: el Manchester United anuncia un estadio con 100.000 asientos

El Manchester United quiere recuperar su antigua gloria a partir de un nuevo estadio que tenga capacidad para 100.000 espectadores todos sentados. Así lo han desvelado en sus medios oficiales, donde han detallado el ambicioso proyecto para construir "el estadio más grande del mundo", en palabras de su principal accionista. Y para ello no han escatimado en contar con el arquitecto más prestigioso del mundo, el también británico Norman Foster.

"Hoy comienza un viaje increíblemente emocionante hacia la construcción de lo que será el estadio de fútbol más grande del mundo, en el centro de un Old Trafford regenerado", ha expresado el máximo accionista del club, Jim Ratcliffe, en un comunicado en el que se detalla el proyecto y se pueden ver las primeras imágenes del diseño, del estudio Foster & Partners.

El rumor venía circulando desde hace semanas pero Ratcliffe, se anticipó al acto de este martes en una entrevista para 'The Times': "Si consideramos que este es el club más grande del mundo, entonces tiene que ser un estadio digno del club más grande del mundo y también un estadio digno de la liga más grande del mundo". Adiós a Old Trafford, que será demolido, y bienvenido 'New Trafford', que según las previsiones que maneja el United estará listo en 2031 previa inversión de 2.400 millones de euros.

Esa filosofía expresada en la entrevista ha sido reiterada este martes en la presentación, pero en palabras del director ejecutivo del United, Omar Berrada: "Nuestro objetivo a largo plazo como club es que el mejor equipo de fútbol del mundo juegue en el mejor estadio del mundo". Berrada ha agradecido la colaboración del "Grupo de Trabajo de Regeneración de Old Trafford", así como "las opiniones de miles de aficionados y residentes locales".

El proyecto de regeneración más ambicioso desde Londres 2012 Imagen del proyecto del New Trafford Terrace. Fosters + Partners Dicho grupo de trabajo está presidido nada menos que por el exatleta y 'Lord' Sebastian Coe, quien ha afirmado: "Hoy se da un importante paso adelante en lo que creo firmemente que puede ser el proyecto de regeneración urbana más grande y emocionante del Reino Unido desde los Juegos Olímpicos de Londres de 2012". Para ello es clave la reordenación urbanística que planea Manchester para el sur de la ciudad, como detalló Ratcliffe en la entrevista previa: "Podemos construir un nuevo estadio si es parte de este plan gubernamental de reurbanización para el sur de Manchester, porque no podemos permitirnos el lujo de reurbanizar el sur de Manchester, es una factura demasiado grande para el club. No necesitamos ninguna financiación del gobierno, pero tiene que ser la base de revitalización". Y así ha sido. "El Manchester United ha expresado su apoyo a la agenda de crecimiento del Gobierno al anunciar su intención de construir un nuevo estadio con capacidad para 100.000 personas como pieza central de la regeneración de la zona de Old Trafford", reza el comunicado de este mismo martes. El club ambiciona aportar "7.300 millones de libras adicionales al año a la economía del Reino Unido" (unos 8.670 millones de euros), así como "la posible creación de 92.000 nuevos puestos de trabajo, más de 17.000 nuevas viviendas y la llegada de 1,8 millones de visitantes adicionales al año". En palabras del alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, "el impacto de la regeneración podría ser mayor y mejor que el de Londres 2012, (...) creando miles de nuevas viviendas y puestos de trabajo. El Manchester United podría, y de hecho debería, tener el mejor estadio de fútbol del mundo". El Nuevo Trafford está, en palabras de Norman Foster, "rodeado por una gran sombrilla que recoge energía y agua de lluvia y protege una nueva plaza pública que tiene el doble de tamaño que Trafalgar Square. El estadio, que mira hacia el exterior, será el corazón palpitante de un nuevo distrito sostenible, completamente transitable a pie, con servicio de transporte público y dotado de naturaleza". Premiado con el Príncipe de Asturias en 2009, su estudio dejó otra huella en el mundo del fútbol con el Estadio de Lusail, sede de la final del Mundial de Qatar 2022.

Ratcliffe y los Glazer, en el punto de mira Aficionados del Manchester United protestan contra la gestión de los propietarios del club. Reuters Ratcliffe, considerado el hombre más rico de Reino Unido y propietario del grupo Ineos, se hizo con el 27% accionarial del club a finales de 2023 y desde el inicio de su mandato dejó claro que quería para el Manchester United un estadio que fuera considerado el "Wembley del Norte", pero pronto se vio como un proyecto muy costoso. No obstante, el empresario británico no se ha hecho con el control total del Manchester United, que sigue gestionado por los hermanos Glazer, de Estados Unidos, cuya gestión está en entredicho por los aficionados. Ratcliffe llegó con el objetivo de revitalizar el club, pero más de un año después los 'red devils' ocupan la 14ª posición en la Premier y están lejos de ser uno de los clubes grandes que luchan por la Champions. Este jueves disputan la vuelta de octavos de la Europa League ante la Real Sociedad en Old Trafford, su tabla de salvación de la temporada tras caer eliminados de la Copa de la Liga y de la FA Cup. Al desastre en lo deportivo se une la gestión económica, puesto que las malas decisiones, como destituir con una indemnización millonaria al técnico Erik Ten Hag después de haberle renovado hasta 2026 y la merma de ingresos que otrora daban los éxitos deportivos, las han acabado pagando centenares de empleados en forma de despidos. Este mismo domingo, en las horas previas a su encuentro de la Premier contra el Arsenal, un grupo de aficionados organizó una protesta contra los gestores del Manchester United en las calles aledañas al estadio. El encuentro acabó 1-1 con gol del portugués Bruno Fernandes para los 'red devils', actualmente la referencia del equipo.