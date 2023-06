La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA impuso este miércoles una sanción de cuatro partidos a José Mourinho por su comportamiento en la final de la Europa League disputada en Budapest el pasado 31 de mayo entre la Roma y el Sevilla.

La UEFA abrió el pasado 2 de junio un procedimiento disciplinario y lo ha cerrado con la sanción al técnico del club italiano por lenguaje insultante/abusivo contra un árbitro. Además, impuso una multa de 50.000 euros por conducta impropia del equipo y otra en la misma cuantía por encendido de bengalas, lanzamiento de objetos e incidentes de público y daños en el estadio.

Mourinho se mostró muy crítico con el arbitraje el inglés Anthony Taylor en la conferencia de prensa posterior a la final, en la que aseguró que su equipo ya estaba "acostumbrado a la influencia de los árbitros" en sus partidos, y después increpó al equipo arbitral en el aparcamiento del estadio.

"En una final europea no me lo esperaba. Basta con ver la boca de Ibáñez y se entiende todo, con ver a Lamela que ha tirado un penalti y que tenía que haber sido expulsado; basta con ver que el equipo que jugó mejor en el primer tiempo es el que ha terminado con tres amarillas. Pellegrini se cae y es amarilla, Ocampos simula y no hay amarilla", dijo ante la prensa. Más tarde, en el aparcamiento y en dirección al árbitro inglés, gritó: "es una puta vergüenza" y "eres una jodida desgracia".

00.41 min Mourinho cargó contra los árbitros y fue a recrimináserlo al parking del Puskas

Además, el equipo romano no podrá vender entradas a sus aficionados para el próximo partido que juegue a domicilio en competición europea y tendrá que contactar también con la Federación de Fútbol de Hungría para hacerse cargo de la reparación de los daños causados por sus seguidores en asientos, cristales, papeleras, contenedores y enchufes.