Mourinho cargó contra los árbitros y fue a recrimináserlo al parking del Puskas

El portugués José Mourinho, entrenador del Roma, volvió a ser muy crítico con el arbitraje de la final de la Europa League entre el Sevilla y la Roma: "La influencia de los árbitros en nuestros partidos es una cosa a la que ya estamos acostumbrados, pero en una final europea no me lo esperaba. Basta con ver la boca de Ibáñez y se entiende todo, con ver a Lamela que ha tirado un penalti y que tenía que haber sido expulsado; basta con ver que el equipo que jugó mejor en el primer tiempo es el que ha terminado con tres amarillas. Pellegrini se cae y es amarilla, Ocampos simula y no hay amarilla", señaló.