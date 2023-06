La UEFA ha iniciado un procedimiento disciplinario a José Mourinho, entrenador de AS Roma, por utilizar "lenguaje abusivo" durante la final de la Europa League. El árbitro Anthony Taylor recibió la ira del técnico portugués tras perder el encuentro ante el Sevilla, quien fue muy crítico en sala de prensa tras el partido. La sanción podría ser ejemplar.

00.00 min Mourinho: "El Sevilla tiene una plantilla que nosotros no tenemos"

"La influencia de los árbitros en nuestros partidos es una cosa a la que ya estamos acostumbrados, pero en una final europea no me lo esperaba. Basta con ver la boca de Ibáñez y se entiende todo, con ver a Lamela que ha tirado un penalti y que tenía que haber sido expulsado; basta con ver que el equipo que jugó mejor en el primer tiempo es el que ha terminado con tres amarillas. Pellegrini se cae y es amarilla, Ocampos simula y no hay amarilla", señaló.

El árbitro del encuentro fue increpado por seguidores de la Roma en el aeropuerto de Budapest el día después de la final. Taylor y su familia tuvieron que ser escoltados por la seguridad.

Por su parte, el Sevilla ha recibido cargos por la invasión de campo al final del encuentro, cuando Gonzalo Montiel anotó el penalti que le daba la sópetima Europa League al Sevilla.