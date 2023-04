Alexia Putellas, Jenni Hermoso o Mariona Caldentey son de sobra conocidas hoy día. Una fama que se han ganado gracias a ser precursoras en el fútbol profesional femenino en nuestro país. Sin embargo, antes que ellas, hubo otras mujeres para las que el fútbol lo era todo. Pioneras en un deporte de hombres que apenas son conocidas ni reconocidas.

Conchi 'Amancio', Inma Castañón o Victoria Hernández son mujeres anónimas para el gran público, pero son historia del fútbol español. Ellas son las pioneras de un deporte, que en los inicios de los 70, no se concebía que pudieran practicar las mujeres.

"No teníamos campo propio. Entrenábamos en el cerro, en el primer parque libre que veíamos que no tenía gente, pues ahí nos metíamos a entrenar", cuenta Victoria. Y es que a estas mujeres apasionadas por el fútbol cualquier sitio les venía bien para poder seguir practicando su deporte.

"En el campo estaba todo vendido, pero miembros de la Federación decían que no se podía jugar. No podíamos llevar el escudo en las camisetas, ni escuchar el himno. Además, no dejaban salir a los árbitros nacionales . Al final, como era más difícil desalojar el campo, permitieron que se jugara el partido, pero a los árbitros no les dejaron lucir su equipación y tuvieron que arbitrar con el chándal" , rememora.

"No teníamos nada. Él decidió montarla y fue a la Federación a pedir permiso. Le dijeron que no, que las mujeres no podíamos jugar al fútbol, pero él dijo que íbamos a jugar contra Portugal y contra Italia como selección española y jugamos”, cuenta la centrocampista del Villaverde.

Victoria Hernandez rechazó un millón de pesetas por fichar por el Stade Reims

Y es que en 1972 el Stade Reims francés le ofreció un millón de pesetas para ficharla, pero ella lo rechazó.

“Me ofrecieron irme a jugar a Francia pero yo quería estar con mi familia“

"El Stade Reims vino a España de gira y empezaron a habar con mi padre. Querían llevarme a Francia, pero antes querían ver cómo jugaba con ellas en equipo y jugué tres partidos. Cuando terminamos me hicieron esa oferta. Mi padre me dijo: '¿qué has pensado?'. El me dejó que lo decidiera yo y, si aceptaba, se venía mi hermano conmigo, pero yo quería estar con mi familia", cuenta Victoria Hernández sobre esa oferta que recibió para jugar fuera de España.

Victoria Hernández sujeta un ramo de flores mientras posa con el once inicial antes de jugar con su equipo.

"No era consciente de que se podía vivir del fútbol. Además, no me veía saliendo fuera, alejada de mi famila. Yo estaba a gusto jugando aquí”, rememora esta jugadora que no se arrepiente de su decisión.

Aunque no se marchó a Francia, disfrutó mucho como futbolista ya que no colgó las botas hasta los 40 años.

Y en su camino como pionera del fútbol femenino también tiene el honor de haber formado parte de la selección española femenina cuando ya fue reconocida oficialmente en 1983.