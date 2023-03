La conquista de América, según Pau Gasol

Pau Gasol es una leyenda. Ya lo era en España, donde goza del merecido estatus de mejor jugador de baloncesto de su historia, y lo será, con todas las letras, a partir de este martes en Los Ángeles, allí donde tocó el cielo como jugador NBA. Los míticos Lakers van a retirar su camiseta y el nombre de Pau quedará ligado para siempre al baloncesto estadounidense. Pero, ¿cuál fue el impacto real de Gasol en Estados Unidos?

El primer 'match' de Pau con el país de las oportunidades llegó con el de Sant Boi todavía en Europa, en plena detonación de sus virtudes ante los ojipláticos aficionados españoles. El primer Gasol, aquella enjuta superestrella del Barça, se convirtió de la noche a la mañana en la elección más alta en un 'draft' para un jugador no formado en EE.UU. Atlanta, pese a su rápido intercambio con Memphis, abrió las puertas del sueño americano de Gasol al escogerlo en la tercera elección. Era 2001 y al otro lado del océano muchos se preguntarían aquello de 'Who is Pau Gasol?'.

00.51 min Pau Gasol vuelve a España tras el Draft de la NBA (2001)

Pese al desconocimiento del gran público norteamericano, la ficha de Pau llevaba tiempo en las oficinas de la NBA. "Entiende el concepto de equipo mejor que nadie y por encima de cualquier jugador de su edad, por lo que tiene muy claro qué es lo que quiere hacer como profesional y no es otra cosa que llegar a la NBA", afirmó antes del 'draft' Jim O'Brien, por entonces entrenador de los Celtics, un equipo que acabaría marcando, como rival, los años dorados de Gasol.

La resonancia del mate a Garnett Su primer año en Estados Unidos fue un auténtico sueño. Así lo vivimos en España, donde las imágenes de sus jugadas nos deleitaban cada noche y sus espectaculares números confirmaban el acierto en su precoz salto a la NBA. Para todos los españoles, hay una imagen que representa aquella espectacular irrupción: el mate en la cara de Kevin Garnett. Aquel descaro, aquel conato de encaramiento con Garnett y aquel "brrrrr" de Andrés Montes terminaron de desatar la 'Gasolmanía' en España y el nacimiento de "Pow" Gasol en Memphis. Toda España recuerda aquella jugada y el propio Garnett rememora en el documental sobre Gasol Lo importante es el viaje que despertó a "un dragón dormido". Sin embargo, mientras en España esa jugada siempre estará en los altares del baloncesto nacional, en Estados Unidos, más allá del impacto inicial, del "Spanish Inquisition" o el "1, 2, 3, Olé" que arrancaron los narradores americanos al ver la jugada, no suele aparecer en las listas de los mejores mates de la historia de la franquicia 'grizzlie'. No obstante, Gasol acabó aquella temporada como 'rookie del año'. Fue el primer no estadounidense en conseguirlo con 117 de los 126 votos de los periodistas especializados de EE.UU. y Canadá. Sus números, 17.6 puntos, 8.9 rebotes, 2,7 asistencias y 2.09 tapones, justificaron la práctica unanimidad de un jurado que solo pudo ver a un jugador hacer más mates que él aquella temporada, Shaquille O'Neal. Parece evidente el gran impacto que Gasol tuvo en su presentación en sociedad en América. 15.59 min Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Pau Gasol: "Ni en el mejor de mis sueños podía imaginar algo así" - Escuchar ahora Ese inolvidable estreno en la mejor liga del mundo, con números estelares y muestras de carácter y personalidad de estrella en ciernes, fue solo el comienzo del idilio de Gasol con los Grizzlies, que crecieron en torno al español. Pau fue un ídolo en el FedEx Forum, los llevó por primera vez en su historia a los play-offs y fue, incluso, tendencia estética en esos años en los que llevar barba era, todavía, algo llamativo. Todos querían ser como Pau y, por una noche, todos lo fueron. Al menos en su imagen. Fue en la 'Beard Pau-er Night' (la noche de la barba de Pau), cuando 5.000 aficionados, y algún que otro comentarista, se enfundaron una barba falsa. Los locutores de la ESPN, Snapper Jones (dcha.) y Jim Durham (izda.), conversan en la 'Beard Pau-er Night', el 25 de enero de 2006, previo a un Grizzlies-Timberwolves. EFE Gasol se marchó como un jugador histórico de la franquicia seis temporadas y media después. Lo hizo en un traspaso estelar a los Lakers, donde su carrera, durante otras siete campañas, tomaría el impulso definitivo hacia la leyenda.