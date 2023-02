El empate entre Real Madrid y Atlético de Madrid en el derbi de la jornada 23 en el Bernabéu no ha dejado contentos a ninguno de los contendientes. La liga se puede terminar de alejar para los blancos si el Barça gana este domingo en Almería.

Pero el Atlético también tiene motivos para la polémica. Los rojiblancos se quejaron amargamente de la expulsión de Ángel Correa en la segunda parte.

Justo cuando se esperaba una voz autorizada del Madrid para hablar sobre el 'caso Negreira', dado que el club no se adhirió al comunicado conjunto de otros en la Liga exigiendo justicia.

Habló el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, para decir: "Hay que respetar los tiempos de la justicia, debemos esperar a que concluyan las investigaciones de la Fiscalía". Pasando de puntillas.

La cuenta oficial del club en twitter colgó un mensaje bastante significativo: "Nada nuevo en el Bernabéu". Minutos después colgaron una foto de la pierna ensangrentada de Correa.

"Quien ha jugado al fútbol sabe que no todo contacto es un golpe. Rudiger mide 1,94 y enseguida se levantó", dijo Diego Pablo Simeone a Dazn al término.

“Cada vez que venimos aquí no nos toca a favor, se está haciendo normal (Simeone)“

El Cholo continuó con la queja en la misma línea que en el anterior derbi copero con la expulsión de Savic: "Cada vez que venimos aquí no nos toca a favor, es normal... se está haciendo normal. Nos gustaría que alguna vez nos tocara a favor". En la misma línea se expresó después en rueda de prensa.

Simeone, molesto con el arbitraje del derbi: "Una vez más, no tenemos a favor estas jugadas"

En la misma línea se expresó desde el palco Tomás Reñones: "No es una ni dos ni tres veces, se está convirtiendo en normal y estamos bastante indignados. Queremos competir en igualdad de condiciones. Por el bien del fútbol deberíamos pensar todos y reflexionar para que estas cosas no vuelvan a suceder".

Oblak: "A lo mejor el siguiente lo empezamos con uno menos"

En el bando madridista pasaron de largo de la polémica y prefirieron centrarse en lo deportivo, como un Carlo Ancelotti que habló de "falta de frescura" en su equipo. "La Liga estaba muy difícil antes, ahora está más difícil", dijo el técnico sobre el resultado.

Quien sí se atrevió a hablar del arbitraje fue el meta belga Thibaut Courtois, con pasado colchonero, para poner en la balanza la falta que precedió al gol de Josema Giménez: "Tampoco se pueden quejar ellos de la faltita".

El autor del tanto también habló de la jugada, pero sin hacer mucho hincapié y basándose en "lo que me dijeron". "Me dicen que se podría haber revisado, que no era tan roja", dijo Giménez.

El meta esloveno Jan Oblak sí que fue más contundente y tiró de ironía: "Los últimos cinco derbis hemos terminado con uno menos, a lo mejor el siguiente lo empezamos con uno menos".

“YA VALE ! ❤️��“ — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) February 25, 2023

El francés Antoine Griezmann escogió hablar en las redes sociales con un escueto pero contundente: "YA VALE", en letras mayúsculas.