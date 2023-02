El derbi madrileño será el partido estelar de la jornada 23 de LaLiga. Real Madrid y Atlético de Madrid vuelven a verse las caras en un duelo que nunca deja de ser una revancha entre los dos. Más aún, teniendo en la retina el cruce de cuartos de final de la Copa del Rey.

En aquella ocasión se acabó imponiendo el Madrid por 3-1 en un encuentro que tuvo polémica. Los de Diego Simeone, entrenador incluido, se lamentaron de lo que a su juicio fue un trato desigual a la hora de mostrar las tarjetas, ya que Savic fue expulsado por una segunda amarilla que previamente habían reclamado ellos para el madridista Ceballos.

Siempre hay cuentas pendientes entre merengues y colchoneros, por lo que a los técnicos no les hace falta motivar a los jugadores. Además, la situación de los equipos en la tabla ya es de por sí un acicate. El Madrid está a la caza del liderato y no puede perder la estela del Barça, a ocho puntos, mientras se van cumpliendo las jornadas. Por su parte, el Atlético trabaja para arrebatar el tercer puesto a la Real y, a su vez, no verse alcanzados por el Betis, quinto.