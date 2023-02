El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone,se ha referido al 'caso Negreira' en la previa del derbi contra el Real Madrid. El argentino espera que ese escándalo se resuelva de manera "fluida y sana" porque eso significaría que todos están compitiendo "con las mismas posibilidades".

"Estamos con lo que pasó ahí en Barcelona, nada queda claro. Estamos esperando que todo sea fluido y sano, porque todos vivimos de esto y a todos nos gusta competir con las mismas posibilidades", declaró.

Además, no quiso hablar de las quejas del club colchonero tras el derbi de Copa ni centrar la atención en el colegiado del sábado, el extremeño Jesús Gil Manzano, el árbitro con el que el conjunto rojiblanco ha encajado más derrotas fuera de casa.

"Ya nos expresamos en su debido momento con lo que Miguel -Gil Marín- escribió y transmitió", subrayó.

"Gil Manzano es un árbitro bárbaro, nos ha tocado ganar también de visitante, como en el partido de Cádiz. Tiene una responsabilidad, como todos los árbitros, y seguramente lo hará fenomenal. Los jugadores le ayudarán, como le ayudan siempre, y ojalá haga un buen partido, porque lo están mirando. Los árbitros son cada día más observados por estos movimientos que no nos quedan claros todavía", prosiguió.

" Clasificarse para la Champions es importante para seguir estando entre los mejores de la Liga española; económicamente nos viene muy bien para seguir creciendo y futbolísticamente también para tener jerarquía. No es menor lo que nos queda , y en cada partido, a partir de que se ponen la rojiblanca, ya hay que tener ilusión", añadió.

"Nosotros vemos la emoción en ponernos la camiseta del Atlético de Madrid y en competir todos los partidos . Hay temporadas en las que podemos competir por ganar algo y hay temporadas que se nos queda lejana esa búsqueda. En esta temporada estamos con la necesidad de cumplir los objetivos, que no son menores y que se subestiman diciendo que 'solo' nos clasificamos para la 'Champions', pero hay que detenerse para ver de dónde venimos y a dónde vamos", señaló.

"Vinicuis está en un momento extraordinario"

Respecto a una de las principales amenazas madridistas, el brasileño Vinícius, recordó que "su crecimiento ha sido enorme desde Solari, que hizo una gran apuesta sobre él".

"Ha mejorado sus números año a año y está en un momento extraordinario como jugador", indicó.

Sobre su plantilla, aseguró que "está mejor porque está jugando más en equipo".

“Compromiso no tengo con nadie, solo con los rendimientos“

"Hemos regresado a esa posición de Koke en el medio que nos da más fluidez en el juego y que nos permitió transitar mejor desde el juego. Sufrimos defensivamente algo más, pero estamos intentando buscar ese equilibrio que todo equipo necesita para permitirse situaciones. No tengo ninguna duda de que el crecimiento de Mario va relacionado a lo que necesita el equipo, no a lo que necesita Simeone, y a partir de eso tienen más minutos. Como le digo a los jugadores, compromiso no tengo con nadie, solo con los rendimientos; los rendimientos, cuando son buenos, hay que acompañarlos", subrayó.

Por último, el 'Cholo' valoró el hecho de que este sábado vaya a convertirse en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Atlético, superando a Luis Aragonés.

"Soy afortunado y tengo que ser extremadamente agradecido al club y a todos los futbolistas que han pasado por el equipo. Sin todas estas situaciones es imposible poder cumplir estos números", finalizó.